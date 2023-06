На «Университетские смены» в ГУУ приехали ученики из новых регионов РФ

Source: MIL-OSI Russian Language News

23 июня 2023 года в Государственном университете управления состоялась церемония открытия проекта «Университетские смены».

Церемония состоялась в холле ЦУВП. На ней присутствовало около 60 учеников с новых территорий России и встречающее их руководство ГУУ в лице проректоров Артёма Терпугова и Павла Павловского. Также на церемонии присутствовали и сказали приветственные слова генеральный директор Межрегионального управления Росфинмониторинга по Донецкой и Луганской Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям Иван Аничкин, временно исполняющий обязанности директора Департамента государственной молодёжной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования России Дмитрий Покровский, заместитель руководителя Физического института имени П.Н. Лебедева Российской академии наук Олег Иванов и первый заместитель генерального директора Международного учебно-методического центра финансового мониторинга Владимир Овчинников.

Высокие гости благодарили Государственный университет управления в лице ректора Владимира Строева за поддержку предоставленную площадку, приветствовали ребят и порой давали им ценные практические советы. Так, например, Олег Иванов сравнил «Университетские смены» с многоборьем – здесь невозможно знать и уметь всё, поэтому в первую очередь лучше сосредотачиваться на решении задач, в которых каждый из участников особенно хорош, а проблемные места оставлять на потом. Дмитрий Покровский попросил максимально серьёзно отнестись к учёбе и максимально беззаботно к развлечениям. А Владимир Овчинников выразил надежду, что они с ребятами ещё встретятся в Сочи, в Образовательном центре «Сириус».

В конце ученикам представили команду вожатых, которая станцевала для них танец смены. Пытаться повторять движения было не обязательно, ребят заверили, что к концу смены, которая продлиться 10 дней, они автоматически выучат движения наизусть.

24 июня для участников «Университетских смен» во внутреннем дворе главного корпуса ГУУ была проведена автомобильная выставка. В ней приняли участие члены московских автомобильных и мотоклубов. Они рассказали ребятам о своих машинах, покатали по окрестностям и устроили фотосессию.

26 июня «Университетские смены» заработали по полной программе. Утром в ЦУВП с ребятами провели игру, разделив их на команды. Бросая кубик они должны были пройти 24 клетки, выполняя задания, которые были весьма разнообразными, от стойки в планке до съёмки короткого 30-секундного видео в соцсети на заданную тему.

К полудню к ребятам приехал председатель правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Григорий Гуров. Вместе с ректором ГУУ Владимиром Строевым они поприветствовали собравшихся и ответили на интересующие их вопросы. Причем Григорий Гуров сам попросил задавать каверзные вопросы, однако ребята были настроены более серьёзно и сосредоточились в основном на теме карьеры гостя и особенностях работы «Движения первых».

– Что вас привлекло в проекте «Движение первых», почему вы решили заняться именно им?

Григорий Гуров: «Мне всегда было интересно заниматься общественной деятельностью. У нас в университете не было ничего подобного, и мы сами ходили к ректору со своими идеями и проектами, всему научились сами. В аспирантуре уже работал в Ставропольском комитете по делам молодёжи, наладил связи с общественными организациями, работал в оргкомитете форума «Машук». Переезжать в Москву изначально не планировал, но в Ставрополе сделал всё, что можно, хотелось дальнейшего роста. В Москве занимался цифровизацией Росмолодёжи. И видимо получалось неплохо. Когда Президент Путин дал указание создать общероссийское молодёжное движение, то назначил руководителем меня. Это только кажется, что долговременное планирование не реально. Для вас, в 15 лет, 23 – это почти никогда. Но время пройдёт быстро, поверьте нам. Всё сбудется, если не просто мечтать, а начать делать».

– Были ли какие-то сложности при создании движения? Не хотелось в какой-то момент всё бросить?

Григорий Гуров: «Мы ещё строим эту организацию, процесс не завершён. На данный момент у нас 60 тысяч первичных подразделений. За полгода работы мы прошли путь, аналогичный первым 10 годам пионерской организации. Пока действительно сложно. Нужен талисман, традиции, проекты. Мы активно набираем сотрудников. Хотим сделать соавторское движение, чтобы оно шло не от взрослых к молодёжи, а создавалось совместно».

– Вы говорите, что набираете сотрудников. Какие в вашей организации есть карьерные перспективы и преференции для работников?

Григорий Гуров: «Первоочередная задача движения в том, чтобы сводить людей вместе и налаживать связи. Сам я никогда не устраивался по объявлению, карьера шла поступательно благодаря человеческому общению».

Владимир Строев добавил к этому историю Артёма Метелева, который занимался в ГУУ волонтёрской деятельностью и не думал ни о каких преференциях, а сейчас он Председатель комитета Государственной Думы по молодёжной политике.

– Какие качества цените в потенциальных сотрудниках?

Григорий Гуров: «Креативность и желание брать ответственность на себя. Продвигается тот, кто берёт на себя ответственность независимо от должности. А самое плохое качество – это когда говорят, что это не моя зона ответственности».

– Какова роль команды в вашей работе и жизни?

Григорий Гуров: «Основная. Один человек ничего не сделает».

Владимир Строев: «Я осознал необходимость команды очень рано. В 6 классе меня назначили руководителем пионерского отряда. Мне не очень хотелось, но меня выбрали и отказываться было стыдно и неудобно. Руководителю важно научиться вычислять активных людей и выстраивать отношения с ними. А членам команды необходимо проявлять активность, иначе их никто не заметит».

– Каковы векторы направления развития «Движения первых» в наших новых регионах? Будут ли открываться отделения, в том числе в маленьких городах, после окончания боевых действий?

Григорий Гуров: «Мы не ждём окончания боевых действий, мы уже начинаем открывать отделения в новых регионах. У вас всё будет так же, как и по всей России».

– Первое правило «Движения первых»?

Григорий Гуров: «Быть вместе».

В конце были сделаны совместные фотографии. А наиболее смелые ребята не постеснялись подойти и пообщаться с гостем и ректором в частном порядке. Видимо те, кто внимательнее других слушал ответы и быстро сделал выводы.

Пресс-служба ГУУ тоже не упустила такой возможности и в коротком интервью выяснила, что отделения «Движения первых» будут открываться и в университетах. В частности, у нас в ГУУ открытие запланировано на сентябрь. А ещё Григорий Гуров, как и многие из нас, не любит бюрократии и работы с документами, в то время как встречи со школьниками вовсе не надоедают и являются одной из любимых его обязанностей.

