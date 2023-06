МСП при помощи центров «Мой бизнес» смогут разместить наружную рекламу от 1 рубля

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Минэкономразвития России и компания «Gallery» на базе центров «Мой бизнес» запускают совместную программу «Реклама от рубля», в рамках которой предприниматели смогут упрощенно запустить рекламу на цифровых экранах.

Каждому предпринимателю при пополнении рекламного счета любой суммой от 1 рубля станет доступно 10 000 бонусных рублей и бесплатная разработка рекламного креатива. Кроме того, владельцев малого и среднего бизнеса обучат самостоятельному запуску кампаний в наружной рекламе на вебинарах и персональных консультациях.

«Сегодня в России более 213 тысяч компаний непосредственно занимаются рекламной деятельностью и хорошо знакомы со всеми рекламными продуктами, но для большинства МСП – это незнакомый инструмент развития бизнеса. Поэтому мы уже реализуем программы с VK, Ozon, «Ярмарка мастеров» и планируем запуск новых на интернет-платформах. Теперь мы запускаем программу по размещению наружной рекламы. Если раньше этот инструмент использовали крупные игроки, то теперь система размещения доступна даже микро- и малому бизнесу и позволяет им заниматься продвижением своих товаров и услуг, таргетно выбирая как локацию, так и время показов», — сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Разместить рекламу по программе поддержки можно в 32 городах России – Москва, Санкт-Петербург, Барнаул, Волгоград, Воронеж, Владивосток, Екатеринбург, Златоуст, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Миасс, Нижний Новгород, Новосибирск, Новокузнецк, Омск, Пермь, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Самара, Сочи, Саратов, Ставрополь, Тамбов, Тюмень, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Чебоксары, Ярославль.

Для получения бонусных средств на наружную рекламу необходимо обратиться в центры «Мой бизнес», созданные в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Также можно оставить онлайн-заявку по ссылке. Программа будет доступна до 30 сентября. Воспользоваться ей смогут 1 млн предпринимателей.

Работа ведется через маркетплейс наружной рекламы VDOOH: рассказать о своем бизнесе можно на билбордах в родном городе или при необходимости по всей стране. Центры «Мой бизнес» работают в 84 регионах России. Найти ближайший центр можно на портале мойбизнес.рф. Предприниматели Москвы могут обратиться за получением поддержки по данной программе в ГБУ «Малый бизнес Москвы».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI