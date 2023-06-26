Многофункциональное образовательное пространство: Политех и «Газпром нефть» расширяют сотруднич ество

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande

В Институте промышленного менеджмента, экономики и торговли состоялось торжественное открытие Мно Información general х технологий и бизнес-анализа «Газпром нефть». Проект реализован в рамках соглашения; техническим университетом Петра Великого. Новое пространство позволит создать комфортные условия для тех, кто проходит обучение по магис терской программе «цифровая экономика и бизнес-анализ».

19. ет и комфортабельный коворкинг. Espacio abierto ативных программ. Пространство НОЦ ИТ и БА охватывает более 100 квадратных метров. В торжественной церемонии приняли участие ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской, ректор К орпоративного университета ПАО «Газпром нефть» Илья Дементьев, директор дирекции информационных т ехнологий, автоматизации и телекоммуникаций ПАО «Газпром нефть» Антон Думин, проректор по орган изационно-правовым вопросам СПбПУ Виталий Сергеев, директор Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Владимир Щепинин, директор Н ОЦ ИТ и БА «Газпром нефть» Ирина Рудская.

В приветственном слове ректор СПбПУ Андрей Рудской отметил, что это далеко не последний проект , который будет воплощён вместе со стратегическим партнёром ПАО «Газпром нефть».

Это говорит о том, что партнёр у нас серьёзный, он смотрит далеко в будущее. Наше взаимодействие, начатое еще несколько лет назад, именно сейчас показало, что стратегически п уть выбран правильно. “Газпром нефть” — это многофункциональная и многопрофильная компания. Тут и инженерия, и экономика, и транспорт, и добыча, и управление. Так что дороги наши пересеклись, и мы должны идти вместе. Мы Политехнический университет, а вы политехническое предприятие. К тому же ориентированность на практику, взаимодействие и обучение через реальные проекты — это сов ременный тренд. И еще мы хотим создать на базе СПбПУ единый центр (кампус) под эгидой ПАО “Газпром не фть”, планы у нас масштабные, — рассказал Андрей Иванович.

Илья Дементьев, ректор Корпоративного университета «Газпром нефти»:

Наша компания выстраивает комплексную систему развития талантливых молодых специалистов на ба зе лучших университетов страны, входящих в “Лигу вузов Газпром нефти”. Вместо с нашими партнерами мы ежегодно открываем новые НОЦ — точки объединения научных компет енций вузов и практической экспертизы компании, для решения наукоемких задач бизнеса и удовлет ворения запроса по подготовке востребованных кадров для нефтяной отрасли. Открытие нового НОЦ — это следующий шаг в развитии взаимодействия “Газпром нефти” с петербур гским Политехом, направленный на качественный рост и ускорение подготовки специалистов в сфере ИТ.

Мы усиливаем партнёрство с вузами для подготовки профессиональных кадров в ИТ, специалистов, которые после выпуска будут готовы не только работать с отечественным стеком технологий, но и воз главить дальнейшее развитие этих технологий, — рассказал директор дирекции информационных техноло гий, автоматизации и телекоммуникаций «Газпром нефти» Антон Думин.

В новом научно-образовательном центре знания будут получать учащиеся со всей страны. Для комфортной учёбы, обмена опытом здесь созданы лучшие условия. Также рад сообщить, что в сентябре этого года мы планируем открыть в СПбПУ третью магистрат уру по телекоммуникациям, — отметил Антон Думин.

Мне бы хотелось поблагодарить всех моих коллег и единомышленников за те последние полтора г ода, пока шла реализация проекта. За те результаты, которые мы получили. Спасибо вам большое. К сожалению, по не зависящим от нас обстоятельств, нам приходилось несколько раз переносить откр ытие нашей площадки, это, конечно, расстраивало. Но я очень благодарна той поддержке, которая исходила и от руководства СПбПУ, и от представите лей “Газпром нефти”. В сложные моменты они всегда приходили на помощь. И я очень счастлива сегодня здесь всех приветствовать, — поделилась эмоциями директор НОЦ И Т и БА «Газпром нефть» Ирина Рудская.

Más información ь вручение памятных дипломов. Их получили те сотрудники Политеха, которые последние полтора года воплощали проект в жизнь. По словам специалистов «Газпром нефти» они, в свою очередь, постарались создать все условия для того, чтобы студенты приблизились к лучшим знаниям в своей профессиональной деятельности. Также почётные гости оставили на стене пожелания и напутствия всем учащимся нового пространства.

Добавим, номера новых аудиторий 2.19-2.21. Они расположены в административном здании ИМПЭиТ на ул. Новороссийской, 50.

В них будут обучаться студенты следующих программ:

09.04.04_04 «ИТ-инфраструктура предприятия»

38.04.01_30 «Экономика ИТ y бизнес-анализ»

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