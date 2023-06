Минэкономразвития: к концу 2023 года в Мьянме станут доступны российские платежные карты

Source: MIL-OSI Russian Language News

осле снятия антиковидных ограничений начала расти активность российских туристов в планировании поездок за границу. В этих условиях у Мьянмы и России есть все шансы для взаимного увеличения туристических потоков.

Об этом министр экономического развития России Максим Решетников заявил в ходе круглого стола, посвященного сотрудничеству двух стран в туристической сфере. Встреча прошла в онлайн-формате по инициативе Минэкономразвития России и Министерства по делам гостиниц и туризма Мьянмы.

Министр отметил активизацию контактов между Россией и Мьянмой, а также взаимный интерес двух стран к расширению двустороннего сотрудничества в сфере туризма.

«Если в 2022 году российские туристы совершили около 23 млн зарубежных поездок, то уже в первом квартале 2023 года за рубеж с туристическими целями россияне выехали порядка 2 млн раз. Это почти на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года, – привел данные Максим Решетников. – Россияне сейчас выезжают в знакомые для них страны с развитой туристской инфраструктурой. В январе-марте 2023 года выросло число поездок в Турцию – почти на 71%, в ОАЭ – на 88%, в Таиланд – в 12 раз, за счет возобновления прямого авиасообщения».

Он также выразил уверенность в том, что уникальность историко-культурных и природных достопримечательностей Мьянмы не оставит российских туристов равнодушными. Министр также отметил, что сейчас идет работа по упрощению визового режима, запуску удобных рейсов и обеспечению приема карты «Мир» в платежной структуре Мьянмы к концу 2023 года.

«Мы с радостью поддержим предложение мьянманской стороны по организации ознакомительного визита в Мьянму для российских туроператоров и представителей СМИ в сентябре этого года. Надеюсь, коллеги воспользуются уникальной возможностью познакомиться с Мьянмой поближе», – резюмировал Максим Решетников.

