Команда СПбГАСУ завоевала третье место на чемпионате AtomSkills-2023

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Команда СПбГАСУ: Ирина Байдина, Анастасия Богомолова, Даниил Луканин, Вадим Копцов, Анна Шамсутдинова, Никита Горовой, Ольга Гриценко, Константин Тимуков, Кирилл Суханов, Михаил Фёдоров, Даниил Сорокин

В Екатеринбурге с 14 по 21 июня состоялся отраслевой чемпионат профессионального мастерства Госкорпорации «Росатом», методика проведения которого основана на стандартах WorldSkills. В этом году на чемпионате были представлены соревнования по 39 компетенциям.

Команда Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета приняла участие в соревнованиях по двум из них: сметное дело и инженерное проектирование.

Общее руководство командой осуществлял директор Лаборатории цифровых информационных моделей в строительстве Денис Нижегородцев.

В компетенции «Сметное дело», в которой участники состязались индивидуально, СПбГАСУ представлял студент третьего курса Вадим Копцов. В роли эксперта-компатриота выступила заместитель декана по учебной работе факультета экономики и управления Анна Шамсутдинова. В этой компетенции наш университет соревновался со сметными отделами различных дивизионов «Росатома», а также с представителями Московского индустриального колледжа. Оценивались навыки участников по разработке смет, сводных сметных расчётов стоимости строительства, проверке сметной документации и ценообразованию.

В компетенции «Инженерное проектирование» СПбГАСУ был представлен в двух составах. В основной команде университета участвовали: магистрантка первого курса строительного факультета Ольга Гриценко отвечала за проектирование строительных конструкций; студентка третьего курса Ирина Байдина – информационное моделирование; студент третьего курса факультета инженерной экологии и городского хозяйства Даниил Луканин – хладоснабжение; магистрант первого курса факультета инженерной экологии и городского хозяйства Константин Тимуков – электрооборудование и освещение; эксперты-компатриоты – доцент кафедры теплогазоснабжения и вентиляции Кирилл Суханов и ассистент кафедры информационных технологий Никита Горовой.

Кроме того, в соревнованиях участвовала сборная команда СПбГАСУ и Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», в составе которой были студенты третьего курса факультета инженерной экологии и городского хозяйства Даниил Сорокин и Анастасия Богомолова, которые выполняли роли инженеров по хладоснабжению и по электрооборудованию соответственно. Старший преподаватель кафедры теплогазоснабжения и вентиляции Михаил Фёдоров выступил в роли эксперта-компатриота. Остальные участники команды – представители НИЯУ «МИФИ».

По итогам выступления основная команда СПбГАСУ заняла третье место в студенческом зачете.

«Участие в отраслевых соревнованиях – безусловно, полезный опыт для обучающихся. Задания, которые выполняют студенты на таких чемпионатах, всегда неразрывно связаны с задачами, решаемыми на реальных производствах. Ограниченное время выполнения погружает участников в состояние максимальной концентрации, в котором лучше всего закрепляются полученные навыки и умения. Наш университет всегда с большим удовольствием принимает участие в подобных мероприятиях», – подчеркнул Денис Нижегородцев.

«Компетенция “Инженерное проектирование” – это один из лучших способов в короткий срок проверить свои знания и навыки, а также внимательность и самообладание. Чемпионат помог мне увидеть мои слабые стороны и подтвердить сильные. Над ошибками будем работать. Следующий чемпионат покажет, как мы с этим справились. Самое главное – никогда не останавливаться, идти вперед, и тогда успех не заставит себя ждать», – отметила Ольга Гриценко.

