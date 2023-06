Герой Труда России Виктор Поляков стал Почётным доктором Политеха

Source: MIL-OSI Russian Language News

23 июня в зале Ученого совета университета прошла торжественная церемония вручения мантии и диплома Почетного доктора СПбПУ заместителю генерального директора — управляющему директору ПАО «ОДК-Сатурн», Герою Труда РФ Виктору Анатольевичу Полякову. Решение о присвоении почетного звания было принято в апреле, единогласным решением Ученого совета СПбПУ.

Звание «Почетный доктор СПбПУ» присваивается выдающимся деятелям науки, образования и культуры, а также ведущим специалистам из России и зарубежных стран за значительный вклад в развитие передовых областей знаний и науки. Их деятельность способствует стратегическому развитию университета, расширению направлений сотрудничества и повышению авторитета вуза на международном уровне.

Сегодня у нас особенный день, который будет вписан золотыми буквами в историю нашего университета. Событие неординарное, знаковое — церемония вручения диплома и мантии Почетного доктора университета заместителю генерального директора — управляющему директору ПАО „ОДК — Сатурн“ — это организация мирового уровня, которая не нуждается в представлении — Герою Труда России Виктору Анатольевичу Полякову , — приветствовал членов Ученого совета и участников церемонии ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской.

Наш коллега, единомышленник, соратник и друг, много сделавший не только для развития двигателестроительной отрасли и российской промышленности в целом, но и для развития компетенций наших инженеров-политехников, усиления наших образовательных программ, масштабирования университетской, технологической инфраструктуры , — с таких слов начал свое выступление, посвященное взаимодействию Политеха и «ОДК-Сатурн», проректор по цифровой трансформации СПбПУ, руководитель Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Алексей Боровков.

Алексей Иванович отметил давнее и эффективное взаимодействие Петербургского Политеха с ПАО «ОДК-Сатурн». Начиная с 2017 года, структурные подразделения экосистемы технологического развития СПбПУ и АО «ОДК» (ГК «Ростех») реализуют совместные высокотехнологичные проекты, во многом ставшие беспрецедентными в области отечественного двигателестроения. Только один из примеров: с 2021 года действует крупнейший в истории Петербургского Политеха договор — это НИР по разработке экспериментальной технологии создания цифрового двойника морского газотурбинного двигателя и редуктора в составе агрегата с применением цифровой платформы — флагманский проект государственного значения. Цифровая платформа разработки и применения цифровых двойников CML-Bench® развернута на мощностях ПАО «ОДК-Сатурн» и внедрена в производственные процессы.

Разработка двигателей нового поколения, редукторостроение, развитие цифровых платформенных технологий, передовых производственных технологий — это огромная работа, значение которой невозможно переоценить , — отметил спикер.

Алексей Боровков подчеркнул, что во многом налаживанию эффективного и плодотворного сотрудничества университета с «ОДК-Сатурн» и всей корпорацией способствовал Виктор Анатольевич Поляков, лично участвующий в этой общей работе — от формулировки запроса предприятия на исследования и разработки, определения векторов развития дорожной карты взаимодействия до экспертного обсуждения тех или иных этапов выполнения НИОКР.

20 апреля 2023 года в рамках IX Международного технологического форума «Инновации. Технологии. Производство» было подписано официальное соглашение о сотрудничестве между ОДК и ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг». Оно предусматривает практики и стажировки для мотивированных и талантливых студентов, переподготовку и повышение квалификации преподавательского и управленческого состава ПИШ. А также создание новой магистерской программы «Передовые цифровые технологии в двигателестроении», направленной на подготовку высококвалифицированных специалистов, способных осуществлять проектирование газотурбинных двигателей с применением передовых цифровых технологий.

Уже в дни форума была организована стажировка магистрантов ПИШ СПБПУ, обучающихся по программе «Компьютерный инжиниринг и цифровое производство», а также молодых инженеров на производственной площадке ПАО «ОДК-Сатурн».

Алексей Боровков подчеркнул, что можно говорить о полноценном стратегическом партнерстве СПбПУ и Корпорации в части экспертной дискуссии, трансфера компетенций, технологического обеспечения развития инфраструктуры и сложнейших передовых разработок глобально конкурентоспособных высокотехнологичных изделий.

Для Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого большая ответственность и честь быть надежным партнером одного из крупнейших системообразующих предприятий нашей страны и большая радость видеть в числе Почетных докторов нашего университета Виктора Анатольевича Полякова , — завершил выступление Алексей Иванович.

Виктору Полякову торжественно вручили диплом и мантию Почетного доктора СПбПУ, а также уникальный том, объединяющий всех Почетных докторов в истории Политехнического университета.

«Есть моменты, когда ты чрезвычайно волнуешься, и сегодня один из них, — сказал Виктор Поляков. — Я благодарю за оказанную мне честь и доверие. И мы, действительно, очень плотно работаем с Петербургским Политехом. Также хочу сказать, что горжусь своей профессией, тем, что являюсь инженером. Я 48 лет посвятил работе на ПАО „ОДК-Сатурн“, сегодня это большое, многопрофильное и очень востребованное по всем направлениям предприятие, предлагающее широкий спектр продуктов и технологий в области двигателестроения. Я горд, что наше предприятие делает Отечество сильнее!»

Продолжением торжественной церемонии стала открытая лекция. Виктор Анатольевич подробнее рассказал о работе ПАО «ОДК-Сатурн», достигнутых целях и перспективных направлениях. Сегодня предприятие наращивает свое участие в значимых для страны программах гособоронзаказа и импортозамещения, увеличивает экспортные поставки и поставки в гражданских секторах экономики: газотурбинные двигатели для гражданской авиации, промышленные и морские газовые турбины для энергетических и газовых установок большой, средней и малой мощности, а также силовые установки для морских и приморских нефтегазовых объектов.

Виктор Поляков поблагодарил коллектив предприятия, подчеркнув, что его успех сегодня — это успех всей команды. И пожелал удачи тем, кто только делает первые шаги в профессии инженера. Уже в статусе Почетного доктора СПбПУ, Виктор Анатольевич вручил дипломы магистров первым выпускникам Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг», прошедших обучение по программе «Компьютерный инжиниринг и цифровое производство» направления подготовки «Прикладная механика».

