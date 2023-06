В ГУУ состоялся второй выпуск Предуниверсария

Source: MIL-OSI Russian Language News

23 июня 2023 года состоялся второй в истории Предуниверсария ГУУ выпуск, который по праву можно назвать золотым: 119 ребят с честью прошли все испытания, 9 выпускниц получили аттестат с отличием и федеральную медаль «За особые успехи в учении», 15 – претенденты на московскую медаль «За особые успехи в обучении», 3 выпускницы получили 100 баллов по одному из предметов.

Первые аттестаты были вручены проректором ГУУ Николаем Михайловым и директором Предуниверсария Мариной Григорьевой. В церемонии вручения также принимал участие педагогический коллектив Предуниверсария.

Николай Михайлов поблагодарил родителей выпускников за то, что они привели своих детей в Предуниверсарий ГУУ. А самим виновникам торжества он пожелал выпускникам не быть всё время серьёзными и надолго сохранить в памяти школу и друзей детства.

Выпускники были представлены в оригинальных номинациях, согласно которым их приглашали на сцену: «Принцессы», «Юные натуралисты», «Умники и умницы». Каждая из номинаций сопровождалась забавной мультипликационной заставкой. Более того, при объявлении имени каждого выпускника, получающего аттестат, его фотографии появлялись на экране.

Погода 23 июня не позволила провести часть программы на открытом воздухе, поэтому свои деревья на Аллее выпускников ГУУ юные натуралисты и умники высадили в солнечный понедельник, 26 июня. Начало этой традиции было положено на Межрегиональном молодежном научно-практическом форуме управления в отраслях экономики, состоявшемся в ГУУ в конце апреля текущего года. Молодые клёны были предоставлены Всероссийским обществом охраны природы.

Впереди у ребят новая интересная дорога, по которой они пойдут, неся гордое звание выпускника Предуниверсария ГУУ. В добрый путь!

