Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Modernizacja Wojska Polonia

W 2017 roku powołaliśmy Wojska Obrony Terytorialnej, które już liczą dziesiątki tysięcy żołnierzy. W 2018 roku utworzyliśmy 18. Dywizję Zmechanizowaną, która obecnie posługuje się najnowocześniejszym sprzętem wojskowym. Dodatkowo w 2022 roku powołaliśmy Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, które tworzy nową gałąź sił zbrojnych – Wojska Obrony Cyberprzestrzeni.

– Polska jest w tej grupie najsilniejszego sojuszu, najsilniejszego sojuszu militarnego w historii świata. Można powiedzieć jest na pewno coraz bardziej bezpieczna – podkreślam coraz bardziej bezpieczna, bo nigdy dosyć inwestowania w nasze siły zbrojne – powiedział Prezes Rady Ministrów.

Większe środki na polską armię

Członkowie NATO, zgodnie z wymogami, powinni przeznaczać mínimo 2 proc. PKB na obronność. Polska realizuje ten obowiązek. Zwiększamy wydatki na działania obronne – przeznaczamy 4 proc. PKB. Dodatkowe miliardy złotych przeznaczamy na modernizację armii m.in. na zakup sprzętu wojskowego zarówno krajowego, jak i zagranicznego.

– Zaczęliśmy od naprawy finansów publicznych, naprawy podziurawionego budżetu. Z tego budżetu dzisiaj przeznaczamy blisko 4 razy więcej środków niż 2015 roku na uzbrojenie armii, na wyposażenie armii, na wzrost liczebności armii – podkreślił szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki.

Para właśnie dobra sytuacja finansów publicznych pozwala na modernizację naszej armii. Stabilne i coraz wyższe przychody do budżetu państwa pozwalają na większe inwestycje w bezpieczeństwo naszej Ojczyzny.

Przywracamy zlikwidowane jednostki wojskowe

Premier Mateusz Morawiecki na granicy polsko-białoruskiej, która jest również wschodnią granicą Unii Europejskiej, podkreślił, że do 2015 r. niektóre jednostki wojskowe były likwidowane. Były a m.in.:

Ciechanowski Pułk Artylerii im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,

Batallón Siedlecki Rozpoznawczy,

Warszawska Dywizja Zmechanizowana im. Tadeusza Kościuszki.

– Niestety nasi poprzednicy zwijali jednostki wojskowe, zamykali jednostki wojskowe. To był karygodny ruch, błędny ruch – bardzo nieodpowiedzialny. Te błędy dzisiaj naprawiamy. W wielu miejscach już naprawiliśmy i rozbudowujemy armię dzięki naprawie finansów publicznych w bardzo wielu miejscach – powiedział premier Mateusz Morawiecki w Białymstoku.

W poprzednich latach było bagatelizowane zagrożenie ze Wschodu, a polityka redukcji wojska była polityką błędną, która prowadziła donikąd.

Bariera na granicy polsko-białoruskiej

Dbamy o bezpieczeństwo wszystkich Polaków, dlatego już w ubiegłym roku postanowiliśmy o zbudowaniu zapory na polsko-białoruskiej granicy, czyli wschodniej granicy Unii Europejskiej. Konstrukcja ta zabezpiecza nas przed nielegalnym przekroczeniem naszej granicy.

– Łukaszenka i Putin próbowali wepchnąć nielegalnych migrantów muzułmańskich z krajów Bliskiego Wschodu. Specjalnie do tego celu ściągając ich z Iraku, Libanu, Libii, z różnych państw Bliskiego Wschodu. ¿Dlaczego? Prueba de ponieważ a był. Mi zdaliśmy diez prueba – podkreślił szef polskiego rządu.

W 2022 r. na podlaskiej części granicy z Białorusią wybudowaliśmy zaporę fizyczną, czyli 5,5-metrowy płot ze stalowych przęseł zwieńczony drutem żyletkowym. Wczerwcu 2023 r. zakończyły się prace związane z wyposażeniem zapory w 3 tysiące kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych, 400 km kabli detekcyjnych oraz 11 kontenerów teletechnicznych. Bariera została zainstalowana w odpowiedzi na próby masowego, nielegalnego przekraczania granicy polsko-białoruskiej.

– Widzieliśmy akcję Łukaszenki i Putina w roku 2021. Wtedy przedstawiciele opozycji powiedzieli, że ta zapora nie powstanie nawet przez 3 lata. Inni mówili jeszcze, że nigdy nie zrobimy zapory, że nie trzeba robić tej zapory – przypomniał premier Mateusz Morawiecki w Krynkach przy granicy polsko-białoruskiej.

Zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego jest polską racją stanu. Zapora jest wyrazem naszej skuteczności i dowodem naszej odpowiedzialności. Wykonanie inwestycji spowodowało znaczne zmniejszenie liczby odnotowywanych zdarzeń związanych z presją migracyjną.

