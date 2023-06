Сообщение Минэкономразвития России для туристической отрасли и туристов

Source: MIL-OSI Russian Language News

инистерство находится в постоянном контакте с туристической отраслью и регионами в связи с текущей ситуацией.

По сообщениям Российского союза туроператоров, на текущий момент большинство туристов рассчитывают, что их запланированный отдых состоится. Сейчас туроператоры не наблюдают массовых отказов от поездок.

Мы рассчитываем, что отели отнесутся внимательно и с пониманием к сложившейся ситуации и не будут аннулировать брони тех туристов, кто не сможет вовремя прибыть к месту отдыха по объективным причинам.

Кроме того, туристам стоит учитывать при планировании путешествий, что на территории Москвы, в Московской и Воронежской областях введен режим КТО, подразумевающий усиление мер безопасности.

Мы рекомендуем туристам в данных обстоятельствах сохранять спокойствие и следить за новостями исключительно в официальных источниках информации.

