Режим работы финансового сектора в Москве в понедельник 26 июня 2023 года (25.06.2023)

Банк России исходит из того, что кредитные и некредитные организации, а также и организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, находящиеся в Москве, обеспечивают непрерывность и бесперебойность работы финансового рынка для всей России.

Поэтому несмотря на режим нерабочего дня в Москве финансовые организации должны продолжать выполнять свои ключевые функции. Необходимый для этого круг сотрудников руководители финансовых организаций определяют самостоятельно.

По этой же причине торги на Московской бирже в понедельник 26.06.2023 осуществляются по режиму обычного рабочего дня.

Банк России рекомендует финансовым организация в вопросе исполнения обязательств по потребительским кредитам (займам) жителями Москвы исходить из фактической возможности проведения платежа в понедельник 26.06.2023.

Банк России выполняет все свои функции в обычном режиме. Отчетность финансовыми организациями подается по графику, без переноса сроков.

