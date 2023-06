Распоряжение об усилении мер безопасности в Московском университете

Source: MIL-OSI Russian Language News

В целях обеспечения безопасности и поддержания установленного порядка в Московском университете, в связи с решением оперативного штаба и Мэра Москвы С.С.Собянина объявить 26 июня 2023 года нерабочим днем, а также:

проводить мероприятия весенне-летней экзаменационной сессии 2022/2023 учебного года с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

осуществлять в дистанционном формате мероприятия в рамках приемной кампании (в том числе работу приемных комиссий, взаимодействие с абитуриентами, проведение вступительных испытаний);

перенести проведение запланированных очных массовых мероприятий на более поздний срок или проводить их в дистанционном формате.

Распоряжение ректора МГУ №108 от 24 июня 2023 года.

