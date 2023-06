График работы ГУУ 26 июня

Source: MIL-OSI Russian Language News

В соответствии с решением мэра Москвы Сергея Собянина понедельник, 26 июня, объявлен выходным днём.

Для учащихся, согласно рекомендациям Минобрнауки, образовательные программы промежуточная аттестация и государственная итоговая аттестация будет проходить в режиме видеоконференций.

Уважаемые абитуриенты, доводим до вашего сведения, что приёмная комиссия ГУУ будет работать очно с 10.00 до 14.00 и онлайн с 10.00 до 18.00 — документы можно подать на https://my.guu.ru. или через единый портал государственных услуг «Поступление в вуз онлайн» https://www.gosuslugi.ru/vuzonline.

Горячая линия для абитуриентов: +7 495 371-00-55

Для студентов сообщаем, что все экзамены и защиты выпускных квалификационных работ (ВКР) в этот день пройдут по расписанию в дистанционном формате. Ссылки на подключение будут размещены в личном кабинете.

Со вторника, 27 июня, университет работает в обычном режиме.

