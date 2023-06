24.06.2023 Oficial de nie tylko zawód, lecz przede wszystkim wielkie zobowiązanie wobec Ojczyzny

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

24 czerwca br. we Wrocławiu w Akademia Wojsk Lądowych, minister Mariusz Błaszczak uczestniczył w promocji oficerskiej. Do sobotniej promocji przystąpiło 433 przyszłych oficerów Wojska Polskiego, w tym 37 kobiet. Ukończyli oni studia stacjonarne lub kurs oficerski w kilkunastu różnych specjalnościach – m. in. pancernej, artylerii, saperskiej, logistycznej oraz rozpoznania. Jako podporucznicy trafią do jednostek wojskowych w całej Polsce.

– Zwiększyliśmy ponad czterokrotnie liczbę miejsc na uczelniach wojskowych. Można powiedzieć tak, że w 2015 r., na pierwszym roku studiów wojskowych, na wszystkich 4 uczelniach wojskowych było mniej miejsc niż w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. To jest skala naszych wysiłków dotyczących wzmocnienia Wojska Polskiego. Zwiększyliśmy także nakłady finansowe związane z rozbudową uczelni wojskowych. Naszym celem jest to, aby Wojsko Polskie liczyło co najmniej 300 tysięcy żołnierzy. Zapewniam państwa, że konsekwentnie zrealizujemy ten cel

– mówił szef resortu obrony narodowej.

Ministerstwo Obrony Narodowej systematycznie – w ostatnich latach – zwiększa limity miejsc na uczelniach wojskowych. W 2021 roku studia rozpoczęło niecałe 1500 osób, rok później ponad 1800. W tym roku podchorążymi I roku na czterech akademiach (AWL we Wrocławiu, WAT w Warszawie, AMW w Gdyni oraz LAW w Dęblinie) ma szansę zostać 2040 ochotników. Za zwiększonymi limitami na studiach sukcesywnie wzrasta liczba miejsc na kursach oficerskich, adresowanych zarówno do cywilów, jak i żołnierzy – szeregowych oraz podoficerów. Limit to około 1000 osób i jest ponad dwa razy większy niż ubiegłoroczny.

– Koncentrujemy nasz wysiłek na wzmacnianiu wschodniej flanki Rzeczypospolitej Polskiej, wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dziś w Polsce są już HIMARSy, niedługo będą koreańskie CHUNMOO. Do brygad pancernych już trafiły czołgi koreańskie, a niebawem trafią amerykańskie ABRAMSy. W tym roku do Wojska Polskiego trafią także polskie Borsuki, bojowe wozy piechoty zaprojektowane i wyprodukowane w naszym kraju. Umiejętności, które zdobyliście podczas studiów będziecie wykorzystywać korzystając z najnowocześniejszej broni. Polska jest bezpieczna; kiedy Wojsko Polskie jest liczne, kiedy jest uzbrojone w najnowocześniejszy sprzęt. Te procesy zachodzą na naszych oczach. Przed wami zadanie dowodzenia w Wojsku Polskim, a więc zadanie bardzo ważne jeżeli chodzi o bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. Jestem pewien, że świetnie wykonacie takie zadanie. Jestem pewien, że jesteście doskonale przygotowani, żeby dowodzić w Wojsku Polskim

– mówił minister.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą o obronie Ojczyzny, nowo przyjęci podchorążowie we wszystkich czterech akademiach będą w trakcie całego pierwszego roku odbywać dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Ich uposażenie wyniesie tyle, ile pensja szeregowego zawodowego (obecnie to 4960 zł, osoby do 26. roku życia nie płacą podatku). Od drugiego roku podchorążowie będą już pełnić zawodową służbę wojskową. W zależności od stopnia wojskowego i roku studiów będą też rosły ich wynagrodzenia.

***

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu jest uczelnią wojskową, która kształci wykwalifikowane kadry dowódcze na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także przygotowuje absolwentów studiów cywilnych do pracy w instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem i obronnością państwa oraz prowadzi działalność naukową ukierunkowaną na rozwój potencjału obronnego kraju.

Akademia prowadzi studia wojskowe oraz cywilne, na trzech wydziałach: Zarządzania i Przywództwa, Nauk o Bezpieczeństwie oraz Dowodzenia; na sześciu kierunkach: Dowodzenie, Zarządzanie, Logistyka, Informatyka, Inżynieria bezpieczeństwa oraz Bezpieczeństwo narodowe. W Uczelni prowadzone są studia podyplomowe, kształcenie w ramach kursów oficerskich dla absolwentów cywilnych szkół wyższych, oraz kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla żołnierzy zawodowych, a także kursy przeszkolenia kadr rezerwy. Studentami AWL są również podchorążowie, którzy kształcą się w Kolegium Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Aktualnie w AWL kształci się 1660 studentów wojskowych i 393 studentów cywilnych. A w roku akademickim 2023/2024 naukę rozpocznie 596 studentów wojskowych.

OSI MIL