«Ты в порядке?»: говорим о волнующем открыто. Часть I – психические расстройства

Ежегодно студенты направления «Журналистика» Гуманитарного института Новосибирского государственного университета при поддержке NSU LIFE создают множество интересных и волнующих медиапроектов. Один из них – цикл роликов «Ты в порядке?», который помогает открыто поговорить о психологических трудностях, с которыми столкнулись студенты НГУ. Экспертами в роликах выступают сотрудники Отдела психологической поддержки обучающихся НГУ (ОППО НГУ). В первой части собрали материалы о психических расстройствах, как их идентифицировать и что делать. Во второй части расскажем о сложностях в отношениях с другими людьми и самим собой.

Ты в порядке? Депрессия

Депрессия – это тяжелое заболевание, которое в обществе не всегда считают чем-то серьезным. Вероника рассказала свою историю, а психологи обозначили симптомы заболевания и рассказали, что делать, если вы обнаружили их у себя.

Ты в порядке? Тревожное расстройство

Тревога — чувство, которое знакомо каждому из нас, но иногда оно доходит до крайности и перерастает в тревожное расстройство. В чем разница между тревогой и тревожным расстройством? Когда лучше обратиться к специалисту? Ответы на вопросы – в ролике.

Ты в порядке? Биполярное расстройство

Сегодня кажется, что ты можешь свернуть горы, а завтра ты лежишь на диване и не в состоянии поднять руку. Такие эмоциональные качели — симптом биполярного аффективного расстройства, при котором периоды мании чередуются с эпизодами депрессии. Сложность его в том, что полностью избавиться от биполярного расстройства крайне сложно, поэтому обязательно нужно обратиться к врачу, который подберет правильное лечение. Героиня выпуска Настя узнала об этом на собственном опыте и поделилась своей историей.

Ты в порядке? Панические атаки

Внезапное головокружение, одышка, учащенное сердцебиение и чувство неконтролируемого страха – это некоторые симптомы панической атаки. Героине выпуска Лизе даже пришлось взять академический отпуск из-за постоянных навязчивых приступов паники. О том, чем паническая атака отличается от тревоги и – самое главное – как бороться с подобными состояниями, в новом выпуске проекта «Ты в порядке?».

Ты в порядке? Суицидальное поведение

По данным ВОЗ, Россия находится в первой десятке стран по количеству людей, совершающих суициды. Из этических соображений выпуск – это не история героя, а подкаст с психологом Ириной Нечаевой, в котором мы ищем ответы на вопросы о причинах желания уйти из жизни и возможных действиях человека, который заметил у себя или близкого подобные настроения.

Ты в порядке? Эмоциональное выгорание

Катя, героиня нового выпуска «Ты в порядке?», знает об эмоциональном выгорании не понаслышке. Она поделилась тем, как переживает состояние опустошенности, физическое и моральное истощение, а психолог рассказала о том, чем отличается эмоциональное выгорание от усталости, а главное – что можно делать, чтобы избежать эмоционального выгорания.

Ты в порядке? Синдром самозванца

Когда Нелли училась в старших классах, она выиграла конкурс и получила миллион рублей. Но она не просто не гордится своим достижением, а считает, что это случайное стечение обстоятельств. Неприятно, когда кто-то не ценит тебя и твои успехи. Но что делать, если этот кто-то – ты сам? Выпуск о синдроме самозванца.

Ты в порядке? Синдром отличника

Первый выпуск цикла, опубликованный в марте 2022 года. В ролике рассказывается история студентки Ксюши, которая уже много лет пытается избавиться от синдрома отличника.

Ты в порядке? Расстройство пищевого поведения

Настя столкнулась с расстройством пищевого поведения. В ролике – ее история о том, как обычное любопытство и попытка отказаться от некоторых продуктов превратилась в одержимую идею похудения, повлиявшую на здоровье. А также рекомендации психологов, как жить, когда все твои мысли о еде и калориях и радуют только сброшенные килограммы.

Напоминаем, что вы всегда можете обратиться за помощью к специалистам Отдела психологической поддержки. Сотрудники ОППО окажут психологическую поддержку по любому вопросу, связанному с психологическим состоянием студента, проблемами в учебе или общении. К психологу возможно и необходимо обратиться в экстренной ситуации, касающейся опасности для вашей жизни или жизни ваших близких. Для всех студентов (бакалавриат, специалитет и магистратура), аспирантов, сотрудников НГУ психологические консультации бесплатны. Контакты: psy.cab.nsu@gmail.com, группа VK.

