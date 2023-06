Поздравляем с днём рождения Алексея Агафонова!

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сегодня поздравляем с днём рождения одного из молодых, но весьма успешных выпускников ГУУ, приверженца активного образа жизни и экстремальных видов спорта, первого заместителя генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Алексея Агафонова.

У него последнее время праздник на празднике. Совсем недавно отмечался первый юбилей президентской платформы «Россия – страна возможностей», где он работает практически с самого основания. Благодаря в том числе его навыкам и компетенциям, полученным в нашем университете, этот проект стал настолько успешным и востребованным. А сегодня его день рождения.

Желаем Алексею Васильевичу стремительно скользить по воде, взлетать, выполнять трюки и крепко держаться за фал, находясь в кильватере впереди идущего катера. И это мы не только о вейкборде, которым он увлекается, но и так метафорично желаем быстрых и головокружительных успехов в работе. А также счастья, здоровья и адреналиновых приключений. Поздравляем!

Алексей Агафонов окончил Государственный университет управления по специальности «Менеджмент организации», а также аспирантуру по специальности «Экономика и управление народным хозяйством». Имеет успешный опыт предпринимательской деятельности, государственной службы. В АНО «Россия – страна возможностей» пришёл в 2018 году на позицию советника генерального директора. В 2021 году был назначен заместителем генерального директора по развитию проектной деятельности. В качестве первого заместителя генерального директора отвечает за финансы, юридическую поддержку, организацию закупочной деятельности, делопроизводство, а также за проектную деятельность и взаимодействие с партнерами.

