Обращение ректора СПбПУ А.И. Рудского к студентам и коллективу университета в связи с заявлением Президента РФ В.В. Путина от 24.06.23

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Уважаемые студенты, преподаватели и работники университета!

Сегодня Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением к нации в связи с событиями, которые требуют от нас консолидации и проявления единственно возможной позиции- абсолютной поддержки Главе государства.

Президент призвал всех граждан страны к единству и ответственности, заявив, что сейчас решается судьба нашего народа, поэтому никакие распри и разжигание гражданского конфликта недопустимы.

Сейчас для нас всех крайне важно проявить свою гражданскую позицию и поддержать нашего Президента.

Поддержка эта не только в словах, но и в добросовестном выполнении своего дела. Мы, работники высшей школы, продолжаем выполнять наши обязанности в это неспокойное время. Это наш долг! Защиты дипломов, деятельность приемной комиссии, подготовка к выпускным церемониям, выполнение всех обязательств, взятых на себя университетом, продолжаются в штатном режиме.

В Санкт-Петербурге обстановка спокойная и контролируемая. На территории города действуют усиленные меры безопасности, руководство вуза находится на постоянной связи с Правительством города.

Уважаемые коллеги, сохраняйте спокойствие, бдительность и доверяйте только проверенным источникам информации!

Ректор СПбПУ,

академик РАН Андрей Рудской

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI