Обращение ректора СПбГУ Николая Кропачева | Санкт-Петербургский государственный университет

Дорогие универсанты!

Санкт-Петербургский государственный университет на протяжении вот уже трех веков служит идеям интеллектуального и нравственного просвещения, вместе со всей страной с достоинством встречая любые исторические вызовы.

Сегодня, вопреки меняющимся обстоятельствам и внешним угрозам, наши преподаватели и ученые продолжают способствовать распространению знаний и защите традиционных ценностей. Работа во благо развития и процветания России, особенно в трудное для государства время специальной военной операции, является для нас приоритетной задачей и важнейшей миссией.

Для победы над врагом сейчас как никогда важно сплотиться вокруг Президента Российской Федерации, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами страны Владимира Владимировича Путина, быть готовыми внести посильный вклад в борьбу за свободу и независимость нашей Родины.

Вместе мы преодолеем любые трудности!

Ректор Санкт-Петербургского государственного университета

член-корреспондент РАН Николай Кропачев

