Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Administración

Президент в своем обращении к гражданам страны призвал к единению всех сил, единству, консолидации y ответственности.

«Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, отражает агрессию неонацистов и их х озяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада.

Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость. За право быть и оставаться Россией – государством с тысячелетней историей.

Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации y ответственности. Когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут вос сказал Президент.

Fecha de publicación: 24.06.2023

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