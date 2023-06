День молодежи

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Студенты СПбГАСУ

День молодёжи в этом году празднуется 24 июня. Его история берёт своё начало в 1958-м, когда он был учреждён под названием «День советской молодёжи». Отмечали его, как и сейчас, по окончании учебного года и экзаменов – в последнее воскресенье июня.

С 1993 г. дата праздника стала постоянной – 27 июня.

С 2023 г. указом Президента России День молодёжи мы будем отмечать в последнюю субботу июня. По этому поводу в разных городах страны планируются масштабные мероприятия.

«СПбГАСУ гордится своей молодёжью – талантливыми, целеустремлёнными, энергичными юношами и девушками. Они надежда нашего вуза, нашего города и всей нашей страны. Своими достижениями в учёбе, науке, общественной деятельности, спорте и творчестве они поддерживают доброе имя университета, укрепляют его имидж. Со своей стороны мы стремимся создать все условия для развития студенческой деятельности, реализуем различные формы социальной поддержки молодёжи», – отмечает ректор СПбГАСУ Евгений Рыбнов.

В России молодёжью считаются граждане от 14 до 35 лет. Поздравляем их с праздником, желаем не бояться мечтать и уверенно идти к успеху!

