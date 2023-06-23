Comentarios

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Instituto de Física y Tecnología de Moscú

В районе поселка Сабетта ЯНАО на р.Обь сотрудниками Передовой инженерной школы радиолокации, р адионавигации и программной инженерии МФТИ успешно проведены первичные летные испытания радиол окатора бокового обзора с синтезированной апертурой на базе БПЛА “Ирбис”.

В ходе первичных испытаний выполнены полеты с палубы ледокола. В ходе испытаний успешно продемонстрирована работа РЛС ледовой разведки, показаны синтез и авто фокусировка радиолокационных изображений на борту беспилотного летательного аппарата, геолокационн ая привязка изображений, передача на АРМ оператора и отображение радиолокационных изображений ле довой обстановки на геоинформационном сервере.

«ПИШ РПИ обладает научно-техническим заделом в области создания программно-алгоритмическог о обеспечения для цифровой обработки данных от РЛС, обработки и геолокационной привязки радиол окационных изображений. Успешные первичные испытания это подтвердили. Уникальность разработки заключается в применении современных численных методов и алгоритмов дл я синтеза и автофокусировки радиолокационных изображений высокого разрешения на борту легкого БПЛ A. В дальнейшем предстоит устранение замечаний по результатам испытаний и доводка радиолокационн ого комплекса ледовой разведки», – отметил директор ПИШ РПИ Максим Кудров.

Работа выполнена совместно с Научно-техническим центром мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ в интересах ГК Росатом.

Сотрудники МФТИ успешно завершили первичные испытания и в настоящее время возвращабтся домо ©.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI