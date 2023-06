23.06.2023 Narada Ambasadorów 2023

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Otwierając wydarzenie Minister Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau ocenił, że wizerunek naszego kraju w ciągu ubiegłego roku znacząco poprawił się, a Polska jest obecnie postrzegana jako państwo o wyjątkowym znaczeniu dla be zpieczeństwa – nie tylko naszej części Europy.

W ocenie Ministra Raua, wobec rosyjskiej napaści na Ukrainę państwa zachodnie wykazały jedność i solidarność. Jak dodał, Sojusz Północnoatlantycki stał się jeszcze silniejszy i nabrał większego znaczenia, niż kiedykolwiek wcześniej. W tym kontekście szef polskiego MSZ podkreślił, że żaden Strategiczny cel Kremla nie został osiągnięty, a współpraca NATO z Ukrainą w bezprecedensowy sposób zacieśniła się. Zwrócił uwagę na silną determinację państw sprzeciwiających się rosyjskiej agresji, a także na udzielane przez te państwa wsparcie walczącej Ukrainie – polityczne, militarne i humanitarne. Ministro Rau podkreślił zarazem, że Polska i państwa z naszego regionu zaprezentowały się jako odpowiedzialni i stabilni sojusznicy.

Podczas spotkania Ministra Raua z Ministrem Birutą omówiono główne zagadnienia, dotyczące współpracy gospodarczej obu krajów w obszarach produkcji rolnej, energetyki, przemysłu maszynowego, transportu, produkcji maszyn rolniczych i urządzeń dla przemysłu spożywczego oraz budownictwa i branży teleinformatycznej. Podczas spotkania dyskutowano również o współpracy w dziedzinach edukacji i cyberbezpieczeństwa oraz zielonych technologii.

Zgodziliśmy się z panem ministrem Birutą, iż obecny poziom wymiany handlowej nie odzwierciedla w pełni potencjału naszej relacji dwustronnej i wyraziliśmy nadzieję na szybką zmianę tego trendu – powiedział szef pol skiego MSZ.

Odnosząc się do kwestii agresji rosyjskiej na Ukrainę, Minister Rau przekazał, że Rwanda, tak jak Polska, uznaje agresję za pogwałcenie prawa międzynarodowego, a szczególnie Karty Narodów Zjednoczonych.

Obecność szefa dyplomacji Rwandy, jednego z najszybciej rozwijających się państw kontynentu afrykańskiego, stanowiła sposobność do podzielenia się z polskimi dyplomatami spostrzeżeniami, dotyczącymi najwa żniejszych wyzwań, przed którymi stoi Rwanda oraz cała Afryka, w tym zwłaszcza coraz intensywniejszymi działanami dezinformacyjnymi, z jakimi mają obecnie do czynienia społeczeństwa afrykańskie.

W programie narady znalazły się również spotkania z Prezydentem Andrzejem Dudą, Marszałek Sejmu Elżbietą Witek, Marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim oraz z Premierem Mateuszem Morawieckim.

Foto: Sebastián Indra/MSZ

