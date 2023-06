23.06.2023 Ministro Błaszczak uhonorował żołnierzy służących na granicy

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W piątek (23 czerwca br.) w obozowisku 1. Brygady Artylerii w Narewce szef MON wręczył wyróżnienia żołnierzom szczególnie zasłużonym w ochronie wschodniej granicy RP.

– Nie ulega żadnej wątpliwości, że ten atak hybrydowy przypuszczony jesienią 2021 r. porł skoordynowany na Kremlu. Agresor chciał doprowadzić do desestabilizacji Polski. Agresor chciał doprowadzić do tego, żeby Polska nie mogła wspierać Ukrainy, żeby Polska musiał zająć się sprawami własnymi. W sensie takim, że musiałby zając się przyjmowaniem emigrantów, a więc zmieniłyby się nastroje społeczne jeżeli chodzi o wspieranie uchodźców. Trzeba powiedzieć wprost. Ja to mówię konsekwentnie. Jest różnica miedzy migrantami, którzy próbują sforsować granicę polsko – białoruską, a uchodźcami, którzy uciekają z Ukrainy przed wojną. Z Ucrania uciekają kobiety i dzieci. Granicę polsko-białoruską forsują młodzi mężczyźni. Migranci, którzy zostali zaproszeni na Białoruś i którzy uczestniczą w procederze szmuglowania ludzi na zachód Europy. Przecież tak to należy nazwać. Uczestniczą w procederze, który został zorganizowany przez przemytników ludzi, przez przestępców. Jest niewątpliwie przykro, że również z polskiej strony zdarzają się takie opinie, wypowiedzi, które uderzają w bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. Para działania podejmowane przez celebrytów, przez środowiska związane z opozycją, które są ukierunkowane na atakowanie polskich żołnierzy. Para bromear haniebne. Część z tych ludzi, być może nieświadoma jest tego, co czynią

– ministro de podkreślił M. Błaszczak.

– Nasza odpowiedź broma stanowcza. Nie pozwalamy na to, żeby nielegalnie przekraczana była granica. Stąd też pobudowaliśmy ogrodzenie na granicy. Najpierw było to tymczasowe ogrodzenie pobudowane przez żołnierzy Wojska Polskiego. Teraz broma a ogrodzenie już stałe. Opozycja mówiła, że ​​ono nie powstanie. Opozycja mówiła, że ​​będzie nieskuteczne. Powstało i broma skuteczne. Mając świadomość tego, że ataki na Polskę wciąż mają miejsce utrzymujemy obecność żołnierzy Wojska Polskiego na granicy. Para bromear ważne dla bezpieczeństwa naszej Ojczyzny

– zaznaczył.

Żołnierze WP są zaangażowani we wsparcie Straży Granicznej w ochronę granicy od 2021 r, gdy strona białoruska rozpoczęła ataki hybrydowe na terytorium RP. W ramach wsparcia patrolują pogranicze polsko-białoruskie i z obwodem królewieckim Federacji Rosyjskiej oraz rozbudowują system zapór stałych. Zadania te realizują głównie jednostki 16 i 18 Dywizji Zmechanizowanej oraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

– Już w przyszłym miesiącu odbędzie się szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Wilnie. Z całą pewnością próby sforsowania granicy polsko-białoruskiej, poprzez wykorzystywanie migrantów, będą miały miejsce. Stąd też nasza twarda postawa. Chcę zapewnić państwa, że ​​będziemy stać na straży bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. To niezwykle ważne dla przyszłości Polski. Polska może się rozwijać wtedy, kiedy jest bezpieczna. Dlatego wzmacniamy Wojsko Polskie, dlatego wzmacniamy granicę, dlatego zrobimy wszystko, żeby nie doszło do realizacji tego planu, który swego czasu na Kremlu został narysowany. Planu, którego celem jest odbudowa imperium rosyjskiego

– mówił szef resortu obrony narodowej.

– Jeszcze raz dziękuje polskim żołnierzom za służbę. Nie przejmujcie się tymi atakami pewnych środowisk. Nie przejmujcie się tym, bo Polacy stoją murem za polskim mundurem. Przejawem tego jest to, że tak ochoczo zgłaszają się do Wojska Polskiego. Przejawem jest to, że mamy poparcie jeśli chodzi o wzmacnianie Wojska Polskiego, o wyposażanie Wojska Polskiego w nowoczesną broń. Para bromear bardzo mocny sygnał, że kierunek, który został przybrany przez polski rząd, przez rząd Prawa i Sprawiedliwości jest kierunkiem właściwym. Bezpieczeństwo jest najważniejsze

– zaznaczył szef LUN.

***

Wprowadzony przez MON w 2022 r. nowy znak specjalny „Za Ochronę Granicy Rzeczypospolitej Polskiej” przyznawany jest żołnierzom Wojska Polskiego, wojskowym innych armii oraz pracownikom resortu obrony, którzy przyczynili się do zapewnienia bezpieczeństwa i nienaruszalno ści granic Rzeczypospolitej Polskiej. Na znaku widnieją m.in. sylwetki trzech uzbrojonych w broń długą żołnierzy oraz słup graniczny, symbolizujący polską granicę.

OSI MIL