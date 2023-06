23.06.2023 Kozienice Premier Mateusz Morawiecki con Kozienicach życzył dzieciom i rodzicom udanych wakacji

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

– Misją naszego rządu jest przede wszystkim tworzyć takie państwo, które będzie państwem dla wszystkich, we wszystkich aspektach życia – tych, które wiążą się z kształceniem, poszukiwaniem ś cieżek zawodowych, rozwojem każdego człowieka i również otwartego dla tych, których los potraktował gorzej niż większość z nas, którzy mają trudniejszy start w życie – podkreślił szef polskiego rządu.

Nowa siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

W Kozienicach powstał nowy budynek dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Inwestycja była sfinansowana m.in. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powstał budynek szkoły z odpowiednią infrastrukturą (min. salami rewalidacyjnymi czy terapeutycznymi), sala gimnastyczna i internat. Od przyszłego roku szkolnego naukę w nowym budynku będzie mogło zacząć 100 osób, a 60 skorzysta z internatu.

– Rozpoczęliśmy już kilka lat temu specjalny program podniesienia jakości szkół specjalnych w całej Polsce. To nie jest tylko ta jedna szkoła, jest kilkanaście takich szkół, które są albo modernizowane, remontowane gruntownie, albo budowane od podstaw. Po to, aby mogły służyć tym naszym wspaniałym, kochanym młodym rodakom, dzieciom, młodzieży, którzy muszą zostać szczególnie zaopiekowani – zwrócił uwagę premier Mateusz Morawiecki.

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

Szef polskiego rządu w Kozienicach życzył dzieciom i rodzicom udanych wakacji:

– Dzisiaj wybrzmi albo już wybrzmiał ostatni dzwonek. Życzę wam, waszym rodzicom, dobrych, pięknych wakacji. Odpocznijcie i wracajcie tutaj z uśmiechem na ustach. Wracajcie, bo ta szkoła będzie się o was dobrze troszczyć, będzie się dobrze opiekować. Jestem o tym przekonany. A w całej Polsce, wszystkich nauczycieli, wszystkich wychowawców proszę, żeby właśnie tak z piękną troską podchodzić do tego największego skarbu naszej ojczyzny, jakim są nasze dzieci i nasza m łodzież – podkreślił primer ministro Mateusz Morawiecki.

Polska polityka sprawiedliwości

Naprawa finansów publicznych, w tym walka z mafiami VAT-owskimi, umożliwiła zmianę prowadzenia polityki w ciągu ostatnich kilku lat. Jak podkreślał szef polskiego rządu, kluczową wartością jest sprawiedliwość. To z myślą o niej inicjujemy różne działania, które mają na celu wyrównanie szans i wsparcie, szczególnie tych, którzy tego najbardziej potrzebują. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie dodatkowe środki finansowe w polskim budżecie.

– Czynem będziemy potwierdzali, że jest to nie tylko słowo, nie tylko zapowiedź, ale w ślad za naszymi obietnicami, idzie realizacja tych obietnic w postaci takich pięknych ośrodków jak ten – podkreślił premier Mateus z Morawiecki.

