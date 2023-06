Цифровой инжиниринг и Индустрия 5.0: В Передовой инженерной школе СПбПУ прошел ежегодный форум «Инженерное Собрание России»

Source: MIL-OSI Russian Language News

21 июня на базе Передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» (ПИШ) СПбПУ прошел ежегодный форум «Инженерное Собрание России» — масштабное событие, определяющее перспективные тренды отечественного инжиниринга и новые инженерно-технические решения, направленные на развитие отечественной промышленности.

Тема этого года — «Цифровой инжиниринг как драйвер перехода к Индустрии 5.0». Организаторами мероприятия выступили Кластер предприятий высоких, наукоемких технологий и инжиниринга СЗФО РФ «Креономика», СПбПУ Петра Великого и ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг». Генеральный партнер форума — Концерн R-Про. «Инженерное собрание» объединило представителей крупнейших промышленных предприятий России, органов государственной власти, инжиниринговых компаний, а также ученых-исследователей и поставщиков инновационных индустриальных решений и технологий.

Открывая работу, ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской поблагодарил экспертное сообщество за вовлеченность в тему форума и подчеркнул, что Индустрия 5.0 — это перспективная схема развития, говорить о которых всерьез нужно уже сейчас: применять новые технологии, совершенствовать производства, разрабатывать то, чего еще никогда не было. Андрей Иванович отметил, что петербургский Политех неоднократно сталкивался с критикой за поиски решений, сильно опережающих время, и тем не менее добивался выдающихся результатов в воплощении самых смелых планов. Это и создание Института передовых производственных технологий, обеспечившего интеграцию образования и реальных проектов промышленности, и системное развитие технологии цифровых двойников, и создание первого в мире стандарта ГОСТ Р 57700.37–2021 «Компьютерные модели и моделирование. ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ ИЗДЕЛИЙ. Общие положения», и разработка новых образовательных программ ПИШ СПбПУ под сверхактуальные задачи высокотехнологичной промышленности.

За многие годы университет сформировал такую экосистему технологического развития, которая позволяет нам сегодня оперативно собирать мощные, эффективные проектные консорциумы для поиска прорывных инженерных решений. В качестве примера можно привести консорциум Центра компетенций НТИ «Новые производственные технологии», который объединяет на сегодня 84 организации, включая 5 госкорпораций и 18 ведущих университетов. И за 4 года работы Центром реализовано несколько сотен прорывных высокотехнологичных проектов, большинство из которых — реальные рыночные проекты, что называется, «с рынка». Объем привлеченных средств втрое превышает размер гранта , — рассказал Андрей Рудской.

Ректор СПбПУ отметил, что программа форума охватывает наиболее актуальные для современной промышленности темы: отечественное программное обеспечение для цифрового инжиниринга, создание Цифровых фабрик, промышленная роботизация, искусственный интеллект и многие другие, обеспечивающие рост эффективности производств.

Мы с вами, коллеги, работаем на наше будущее. И в том числе — на обеспечение интеллектуального, технологического, экономического, культурного, политического суверенитета нашей страны , — резюмировал Андрей Иванович.

Развитие национальных технологий, посвященных достижению качества и конкурентоспособности продукции российских предприятий, входит в число ключевых для государства задач. При этом вопрос технологического суверенитета напрямую связан с выстраиванием тесной кооперации науки, образования, промышленности и государства в создании технологий, разработок и передовых инженерных решений. Необходимо определять болевые точки промышленности, чтобы концентрировать финансовые ресурсы вокруг решения этих задач, формировать нормативную базу. Об этом говорил Директор департамента цифровых технологий Министерства промышленности и торговли РФ Владимир Дождев:

В этом году ключевое значение для нас приобретает тематика цифрового инжиниринга и виртуальных испытаний. Это один из приоритетов, установленных в утвержденной Правительством РФ Стратегии цифровой трансформации обрабатывающих отраслей. Под эту задачу — переход на широкомасштабное применение цифровых виртуальных испытаний — у нас будет сконцентрирована вся работа, связанная и с развитием прикладных инструментов, и с анализом заделов и компетенций — вся та работа, которая велась СПбПУ вместе с IT-сообществом и предприятиями промышленности, с АНО «ЦКИТ». Мы надеемся, как Министерство в этой работе и дальше участвовать .

Как отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, трансформация экономики, которую необходимо осуществить, охватывает огромный объем инженерной работы, в связи с чем приобретают актуальность вопросы подготовки инженерных кадров с компетенциями мирового уровня, переход от простой эксплуатации оборудования к формированию инжиниринговых дивизионов крупных промышленных предприятий, выстраивание технологических систем с новыми модулями, компонентами, архитектурой и принципами работы.

Я надеюсь, что подобные встречи профессионального сообщества с обсуждением сложнейших вопросов не только технического порядка, но и способов организации производства и сочетания конструкторской инженерной работы с улавливанием места для исследований повышают наше общее понимание, в каких условиях мы сейчас работаем, на что мы должны обращать внимание, где должны быть сконцентрированы наши усилия, в какой точке развития находятся предприятия, где работают выпускники ПИШ или коллеги-инженеры. Исходя из траектории движения таких компаний можно представить, с какой скоростью будет меняться технологическая и организационная повестка , — отметил Владимир Николаевич.

Одним из центральных стал доклад проректора по цифровой трансформации СПбПУ, руководителя ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Алексея Боровкова на тему «Цифровой инжиниринг на основе технологии цифровых двойников». Алексей Иванович подробно представил эволюцию основных концепций и парадигм CAE и дал определение цифрового инжиниринга, используемое в ПИШ СПбПУ, как высокотехнологичного мультидисциплинарного наукоемкого подхода к созданию объектов (изделий), который предполагает обеспечение жизненного цикла изделия с поддержанием непрерывной связи между физическим (реальным) миром и цифровым пространством, включая разработку на основе:

многоуровневой матрицы требований, целевых показателей и ресурсных ограничений;

программно-технологической платформы;

системы интеллектуальных помощников, предназначенных для разработки цифровых двойников изделий;

проведения цифровых (виртуальных) испытаний на цифровых (виртуальных) стендах и полигонах.

Алексей Иванович отметил, что основой для цифрового инжиниринга фактически является технология разработки цифровых двойников, которая позволяет решать фронтирные задачи промышленности:

Многоуровневая матрица требований, целевых показателей и ресурсных ограничений как основа для цифрового двойника, позволяет сбалансировать все требования к изделию, а не достигать результата методом проб и ошибок, как делает традиционная промышленность, где доводка происходит за счет длительных и дорогостоящих испытаний. Вообще могу сказать, что натурные испытания являются «узким горлышком», некоторым компаниям приходится ждать своей очереди до двух лет. Преимуществом технологии цифровых двойников, помимо снижения себестоимости разработки и времени вывода продукта на рынок, является как раз возможность выходить на испытания и проходить их с первого раза, потому что ранее уже были проведены сотни и тысячи испытаний в цифровом виде, получены адекватные модели, прошедшие верификацию и валидацию .

Алексей Боровков разъяснил принципиальные отличия цифрового двойника от цифровой тени, а также рассказал об уникальной разработке — цифровой платформе CML-Bench® , на которой в настоящее время представлено 305 тысяч цифровых и проектных решений по выполненным за несколько лет проектам.

Объемный доклад также представил председатель правления Кластера «Креономика», Президент Концерна R-Про Алексей Кораблев. Перед началом выступления он приветствовал участников форума и выразил уверенность, что взаимодействие на данной площадке принесет реальные практические результаты:

Хочу поблагодарить Политехнический университет за радушный прием в своих стенах. Подготовлена очень насыщенная и интересная программа докладов и презентаций, которые звучат в течение целого дня. Уверен, что для ваших предприятий будет предложено много интересных идей и новых технологических решений, которые, возможно, найдут свое воплощение в производствах для роста эффективности ваших производств .

Алексей Кораблев рассказал о направлениях деятельности IT-концерна R-Про, связанной с поставками высокотехнологичной продукции и услуг, инжинирингом, научными исследованиями, внедрением инноваций и цифровых технологий. А также представил кейсы в сфере цифрового инжиниринга и прорывные R&D проекты в области цифровизации, роботизации и индустриального искусственного интеллекта.

На форуме звучали доклады на темы роботизации производства, имитационного моделирования в производственных процессах, оптимизации высокотехнологичных изделий и производственно-логистических процессов, использования новых цифровых методов проектирования при разработке новых продуктов, машинного зрения для промышленных предприятий и многие другие.

В рамках мероприятия весь день работала выставка инженерных, промышленных и IT- компаний, которые продемонстрировали новейшие инженерные решения и разработки в области микроэлектроники, приборостроения, машиностроения, авиакосмонавтики, автомобильной промышленности, робототехники, производства сельскохозяйственной техники.

