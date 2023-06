Ульяна Козырева: Академия ПМЭФ — уникальная возможность посетить главный экономический Форум России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Ульяна Козырева, студентка кафедры технологического предпринимательства МФТИ, в рамках программы «Академия ПМЭФ» посетила Петербургский международный экономический форум. О том, какие возможности дарит самая востребованная российская площадка для налаживания бизнеса и кооперационных связей, читайте в нашем интервью!

Ульяна, наш первый вопрос, конечно же, о том, как вам удалось получить приглашение на самый известный и масштабный экономической форум страны.

Я учусь на довольно специфической для Физтеха кафедре технологического предпринимательства МФТИ+Сколково (ТехПред), и моя специализация — управление технологическими проектами. Основная цель нашего обучения, помимо получения технических знаний, — приобрести навыки в области предпринимательства, создания своего бизнеса. Безусловно, всем интересен ПМЭФ своей грандиозностью и содержательностью, и, прочитав программу, я узнала, что в этом году запланировано большое количество мероприятий, посвященных менторской поддержке и обмену опытом с известными управленцами и предпринимателями, а нам, молодым, студентам, предоставлена возможность посетить Форум, приняв участие в мероприятиях Академии ПМЭФ. Для этого необходимо было пройти конкурсный отбор, и мне это удалось. Я подала заявку, и ее одобрили! Через несколько дней я уже была в Санкт-Петербурге.

Чего вы ожидали от форума, какие цели ставили, удалось ли их достичь?

Основная цель — увидеть и поучаствовать в столь масштабном мероприятии. ПМЭФ является, пожалуй, самым престижным деловым событием и центром обмена опытом, именно здесь представлены самые передовые направления развития российской экономики, тематические пространства. Это уникальная дискуссионная площадка, среда для бизнеса, где в насыщенной деловой программе можно услышать мнение топ-менеджеров страны и самых успешных молодых предпринимателей — своих будущих коллег. Конечно, мы хотели найти единомышленников, перенять опыт профессионалов, познакомиться с интересными людьми. Но также наш интерес к форуму носил и практический характер: хотелось оценить проект, найти возможности для развития своего бизнеса, услышать оценку опытного наставника, получить обратную связь от инвесторов в рамках менторско-инвестиционной гостиной, и это удалось!

Ваш стартап входит в область высоких технологий?

Наша команда занимается разработкой беспилотного «кукурузника» для сельского хозяйства, и моей коллеге Анне Хлудневой уже удалось привлечь в проект грант в размере 1 млн рублей, одержав победу на конкурсе «Студенческий стартап» в рамках Платформы университетского технологического предпринимательства. Сельское хозяйство — это в первую очередь большие территории, нуждающиеся в постоянной обработке посевов, качественной, эффективной и недорогой. Эта проблема вполне решаема с помощью нашего беспилотника — он предназначен для проведения авиахимработ.

Но это достаточно сложный и наукоемкий технологический проект. В настоящее время мы работаем над прототипом: часть команды занимается крылом, другие — системой автоматического управления, серверной частью. Я работаю над самим опрыскивателем. Динамически регулируемой в полете системе опрыскивания важно распространить каплю максимально эффективно и охватить максимум площади с минимальным расходом химиката. Это тема и моей дипломной работы.

Второй проект, по которому мне удалось получить обратную связь от экспертов, — это гибкий конструктор социального пакета WellPass, сервис из серии мероприятий по заботе о благополучии сотрудников, когда вместо привычного соцпакета работник выбирает себе льготы и бенефиты на удобной площадке. Наполнение и содержание «портфеля благополучия» зависит от интересов и предпочтений заказчика и наших партнерских связей. Это цифровой продукт, и здесь важно быстро упаковать идею и выйти на рынок — слишком большая конкуренция и заимствование идей.

Вероятнее всего, проект беспилотника имеет большие шансы на успешный выход на рынок?

Оба проекта перспективны и интересны как для меня, так и для людей, которые об этих проектах слышат. В рамках Молодежного экономического форума в последний день ПМЭФ мне удалось найти полезные контакты для проектов. Честно, больший интерес вызывает именно БПЛА для сельского хозяйства. Все сразу начинают спрашивать, когда мы соберем рабочий прототип и предоставим результаты испытаний. Дело в том, что мы заявляем достаточно бюджетную стоимость производства, это привлекает инвесторов, но они хотят реального подтверждения наших расчетов и гипотез. В целом, пообщавшись с ними, я убедилась, что, помимо грамотной презентации, необходимо подтверждение расчетов надежным практическим результатом.

Что дала вам программа Академии ПМЭФ?

Программа Академии была очень насыщенной, помимо встреч с известными медийными персонами, актерами Милошем Биковичем и Владимиром Машковым, мы услышали выступления помощника Президента РФ Андрея Фурсенко, губернатора Московской области Андрея Воробьева, руководителей крупных госкомпаний, вузов и корпораций. Прошли деловые игры, пресс-конференции и показы фильмов.

Можно сказать, что основная тема диалога спикера и слушателей проста и актуальна: кем вы были в нашем возрасте и чего достигли, чтобы хотели изменить и каким опытом хотели поделиться с нами.

Конечно, для меня был интересен реальный опыт работы, путь продвижения своих проектов, карьерный рост. Больше всего мне понравилось выступление Михаила Карисалова, генерального директора «СИБУР», Эдуарда Тимашева, топ-менеджера «Роснефти», и Алексея Комиссарова, генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» и ИО ректора РАНХиГС. Это были живые выступления, рассказ о своем профессиональном и личном становлении.

Что успели посмотреть на площадках самого фрума?

Главная тема Петербургского международного экономического форума в 2023 году — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». На секциях был представлен реальный сектор экономики, крупные госкорпорации. Для посещения были доступны площадки «Газпрома», ВТБ, крупных региональных компаний с презентациями инвестиционных потенциалов, были представители строительных компаний, пищевой промышленности, производства.

Большое внимание привлекала интерактивная студия Российского общества «Знание», где была организована открытая площадка для дискуссий ключевых спикеров форума с широкой аудиторией на тему возможности роста национальной экономики в эпоху глобального перелома, развития культурного и технологического суверенитета страны. Интересно было посмотреть и на иностранные компании. На форуме были представлены торговые партнеры из СНГ, арабского мира, Индии, Китая и Латинской Америки.

Масштабные стенды, качественные презентации, интересные спикеры — это отличный и уникальный опыт, который расширяет представление о бизнесе, стране, технологиях и дает новые идеи для старта.

