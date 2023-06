Украинский популистский взрыв: к чему привела политическая дихотомия Зеленского

Source: MIL-OSI Russian Language News

«Это непредвзятый, стремящийся к объективности взгляд на реальность. Вы не склонны лакировать ситуацию на Украине, сливаться в общий хор одобрения. Вы рассказываете, как обстоят дела на самом деле, что может многим не понравиться, потому что не хочется называть вещи своими именами», — отметил профессор, декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий, представляя автора книги.

Ольга Байша рассказала, что проанализировала 127 речей президента Украины Владимира Зеленского, произнесенных с 24 февраля по 10 октября 2022 года, с которыми он обратился к западным аудиториям.

«Это книга о популистском взрыве, который мы наблюдаем последние годы и внимание к которому приковано со стороны очень многих исследователей», — рассказала она.

Исследователь пояснила, что популизмом ученые в области дискурсивных исследований называют явление, когда тот или иной политический деятель представляет очень сложную социальную действительность в виде простой дихотомии: хорошие «мы» против плохих «они».

Ольга Байша, фото: ТАСС

«Такая дихотомия опасна тем, что она по сути уничтожает символическое пространство, необходимое для коммуникации между этими двумя воображаемыми сообществами, которые не пересекаются», — пояснила автор книги.

Ученый обнаружила во всех выступлениях Зеленского три смысловых узла — «три кита», как она выразилась, на которых держится целостность его дискурсивных конструкций. Первый: Украина — это форпост цивилизованного мира, который борется с «варварской» Россией. Второй: Украина — это форпост демократического мира, который борется против российской «тирании». Третий — тезис о том, что Украина и «цивилизованный мир» едины в своем видении российско-украинского конфликта.

«В представлениях Зеленского Украина — это часть единого цивилизованного демократического общественного пространства, и если внутри наблюдаются какие-то разногласия, это не значит, что люди думают по-другому, это значит, что они просто представляют нарратив Кремля, они проплачены», — рассказала Ольга Байша.

Эта риторика Зеленского была нормализирована западными СМИ, постоянно ретранслирующими его речи без какого-либо их критического осмысления. Все это делает ведение переговоров и достижение мира крайне затруднительным.

Во второй части книги автор рассматривает и анализирует те смыслы, которые были исключены из публичного дискурса как на Украине, так и на Западе. Это высказывания оппозиционных украинских деятелей, журналистов и блогеров. Их «исключение» с поля политической репрезентации производилось способом убийств, арестов и запугиваний, подчеркнула Ольга Байша.

«Когда я привношу эти смыслы, которые были стерты, то картина вырисовывается гораздо более богатая, то есть она начинает играть палитрой множества красок. И это дает возможность читателю хоть как-то представить сложность конфликта, уйти от этой популистской дихотомии», — пояснила исследователь.

В некоторых российских СМИ тоже иногда присутствует противопоставление «хорошие мы и плохие они» применительно ко всем россиянам и украинцам, отметила Ольга Байша, отвечая на вопросы журналистов. Но в официальной повестке этого нет вообще, что кардинально отличает российские власти от украинских.

«Попытки дегуманизации украинцев — это плохая тенденция, признак антагонистического мышления. Это встречается далеко не во всех средствах массовой информации, тем более на политическом уровне в России я этого вообще не вижу. Политические речи российских лидеров не антагонистические», — сказала она, подчеркнув, что необходимо избегать языка ненависти.

Ольга Байша также ответила на вопрос, не боится ли она за себя, выступая на разных мероприятиях за рубежом. «Ну а какая есть альтернатива? Это борьба», — сказала она, подчеркнув, что необходимо аргументированно отстаивать альтернативную точку зрения. Она рассказала, что публикацией книги на Западе во многом обязана предыдущему опыту публикации там своих научных работ, а также поддержке исследований со стороны известных мировых ученых.

На пресс-конференции также выступили рецензенты. В частности, профессор Университета Боулинг-Грин (США) Оливер Джозеф Бойд-Барретт, который также преподает в ВШЭ, отметил академическую строгость, серьезность и теоретическую актуальность книги.

Главный редактор журнала «Логос» Валерий Анашвили допустил, что книга может разойтись «колоссальными тиражами, просто в силу того, что те люди, которым неоткуда получить достоверную информацию, будут ее покупать». «Важно только, — отметил он, — чтобы информация о наличии этой книги дошла до конечного потребителя в англоязычном мире».

