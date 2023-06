Студентка ИМПЗ НГУ исследовала поведение подростков в приемных семьях в ситуация фрустрации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Студентка Института медицины и психологии В. Зельмана Новосибирского государственного университета Анастасия Яковлева в рамках дипломной работы изучила отношение подростков к приемным родителям или опекунам, их эмоциональную связь с ними, самоощущение внутри семьи и реакцию на ситуации фрустрации – психологического состояния, когда ребенок сталкивается с препятствиями, которые не позволяют ему достичь поставленной цели, исполнить желание или удовлетворить потребность. Результаты оказались неожиданными: гипотеза студентки о том, что в ситуации фрустрации подростки из приемных семей испытывают агрессию, не подтвердилась.

— Привязанность к родителям у подростков в обычных и приемных семьях оказалась одинаково сильной – во всяком случае различий выявлено не было. Оказывается, на самом деле подростки чувствуют очень сильную благодарность по отношению к своим приемным родителям или опекунам за то, что дали им возможность снова обрести семью. Это значит, что они могут повторно развить отношения привязанности, и все зависит от того, как приемные родители будут к ним относиться.

Проективные методики дали очень неожиданный результат и выявили значительные отличия между группами. Подростки, воспитываемые приемными родителями или опекунами, показали заниженную самооценку и низкую значимость в семье. Во время ситуаций лишений и стресса они демонстрировали чувство вины и избегание осуждения, в то время как подростки из биологических семей проявили внешне агрессивные тенденции, направленные на защиту своей личности. Моя гипотеза изначально была прямо противоположной и подтверждалась теоретическими знаниями, но в жизни получилось совсем иначе, и нам удалось найти этому интерпретацию, — объяснила Анастасия Яковлева.

За помощью в проведении исследования Анастасия обратилась в МКУ г. Новосибирска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей ”Созвездие”» и благотворительный фонд «Солнечный город». При их содействии была сформирована группа из подростков, воспитывающихся в замещающих семьях. Группу их сверстников из кровных семей набирали в лицее № 9. В каждой группе было по 34 испытуемых в возрасте от 11 до 17 лет. Каждый ребенок прошел анкетирование, два психологических опросника и две проективные методики, в которых испытуемым предлагали определить свое место в семье посредством рисунка и демонстрировали ситуационные картинки, наблюдая за реакцией подростка.

— Создать специфическую выборку обследуемых мне было достаточно сложно, потому что, как правило, приемные и замещающие семьи неохотно допускают в свою жизнь посторонних. Опасаются, что чужой человек потревожит непроработанные психологические травмы подростка, лишившегося биологических родителей. Для моего исследования группы формировались из подростков, которые получали психологическую поддержку в обеих организациях, оказавших мне содействие. Вместе с приемными родителями они посещали различные тренинги, консультации и занятия с психологами и логопедами. Следовательно, я взаимодействовала с семьями, в которых стремятся наладить психологически благоприятные отношения, помочь приемным детям, переживающим непростой период жизни, поднять самооценку.

Это обстоятельство не могло не повлиять на результаты исследования. Семьи, не стремящиеся к этим целям, и не получающие психологического сопровождения, к сожалению, исследованием охвачены не были. Мы пытались выйти с ними на контакт, но безуспешно. Аналогично не удалось включить в исследование подростков из детских домов, поскольку данная структура оказалась еще более закрытой, чем приемные семьи, — рассказала студентка.

Исследовательница говорит, что ранее общаться с подростками из приемных семей ей не доводилось, поэтому они опасалась, что ее вопросы могут спровоцировать у них агрессию или стресс, но этого не произошло. Тем не менее, налаживать контакты было трудно – приходилось преодолевать негативизм со стороны испытуемых.

— В процессе исследования я выяснила, что в психологической диагностике и сопровождении подростка и его семьи целесообразнее использовать проективные методики психологии. Только с помощью них мною были найдены различия в изучаемых группах. В проективных методиках испытуемым труднее «подстроить» нужные для него ответы: социально-ожидаемые или демонстрирующие его в лучшем свете. К тому же, самим подросткам было интереснее проходить именно эти методики – это прибавляло им мотивации и желания участвовать в исследовании дальше, — пояснила Анастасия.

Выпускница сообщила, что намерена продолжить свое исследование в рамках обучения в магистратуре Новосибирского госуниверситета.

