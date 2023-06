Страны СНГ утвердили концепцию по «зелёной энергетике» до 2030 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Москве состоялось заседание экономического совета Содружества независимых государств. Российскую делегацию возглавил заместитель председателя Правительства России Алексей Оверчук. С приветственным словом выступил Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Минэкономразвития России представил заместитель министра Дмитрий Вольвач.

В ходе встречи участники обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического сотрудничества в Содружестве и обозначили перспективные направления для дальнейшего взаимодействия. В частности, обсудили вопрос актуализации перечня совместных мер реагирования на возникающие вызовы в условиях меняющейся экономической ситуации, цифровую трансформацию отраслей топливно-энергетического комплекса стран-участниц СНГ, развитие библиотечно-информационного пространства на базе приграничных библиотек стран-участниц СНГ, а также организационные вопросы по проведению Форума регионов СНГ.

«В условиях современных внешних вызовов крайне важно наращивать сотрудничество между нашими странами для обеспечения общей технологической и продовольственной безопасности, поддержки роста уровня жизни наших граждан, – отметил Дмитрий Вольвач, – По данным ФТС России, внешнеторговый оборот России со странами СНГ в январе-апреле 2023 года составил 2,5 трлн рублей и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 12,5%. Экспорт составил 1,5 трлн рублей, импорт – 1 трлн рублей».

Участниками отмечено, что благодаря подписанному в ходе заседания Совета глав правительств СНГ 8 июня 2023 года в городе Сочи Соглашению о свободной торговле услугами, удастся обеспечить устойчивое развитие зоны свободной торговли СНГ, а также создать благоприятные условия для дальнейшего роста экономики государств – участников СНГ.

«Соглашение будет не только способствовать наращиванию взаимной торговли услугами и инвестиционного сотрудничества, но и стимулировать развитие товарной торговли между нашими странами за счет повышения доступности и понижения стоимости предоставляемых услуг» – отметил Дмитрий Вольвач.

В числе важных итогов встречи – утверждение плана первоочередных мероприятий на 2023–2030 годы по реализации Концепции сотрудничества стран-участниц СНГ в области использования возобновляемых источников энергии. «Реализация данного плана будет способствовать дальнейшему усилению взаимодействия стран СНГ в «зелёной энергетике» и поможет совершить плавный переход к низкоуглеродному развитию, – отметил Дмитрий Вольвач.

По итогам встречи участники приняли перспективный план совместных работ по разведке, использованию и охране недр стран СНГ на 2023–2030 годы. Этот документ предназначен для усиления взаимодействия геологических служб на пространстве СНГ, выстраивания процессов по восполнению и эффективному использованию минерально-сырьевой базы стран Содружества и сохранению геологического наследия Земли.

Следующее заседание Экономического совета Содружества независимых государств состоится 22 сентября 2023 года в Москве.

