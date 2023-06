Страны «двадцати» утвердили «дорожную карту» по развитию устойчивого туризма

Source: MIL-OSI Russian Language News

В индийском штате Гоа состоялась министерская встреча по туризму, в которой приняли участие представители Минэкономразвития России. Российскую делегацию возглавила заместитель директора Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Софья Литвинова.

В рамках заседания страны обсудили текущее положение и перспективы дальнейшего сотрудничества в туристическом секторе в рамках пяти приоритетов индийского председательства: «зеленый» туризм, цифровизация для повышения конкурентоспособности в секторе туризма, развитие и повышение навыков в туристической сфере, поддержка туристических МСП, стартапов и частного сектора, а также управление туристическими направлениями.

В своем выступлении глава российской делегации отметила решающую роль «Группы двадцати» в построении более устойчивого, инклюзивного и безопасного туристического сектора. Кроме того, она рассказала о мерах по поддержке въездного и внутреннего туризма, реализуемых в России.

По ее словам, существенных результатов удалось достичь за счет системной работы, которая проводилась в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«В текущем году мы направили более 13 млрд рублей в 64 региона России на обустройство туристических маршрутов и создание туристической инфраструктуры», – отметила Софья Литвинова.

Она также добавила, что в Минэкономразвития России ведется активная работа по созданию условий для беспрепятственных туристических поездок: «Мы планируем запустить «Карту туриста», которая позволит иностранным туристам расплачиваться за покупки на территории России».

По итогам встречи участники утвердили «Дорожную карту» Гоа по туризму – сборник рекомендаций и лучших практик стран «двадцатки» по развитию устойчивого туризма, в который вошел и российский кейс в сфере поддержки туристических МСП.

Документ подчеркивает важную роль туризма в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР), а также содержит конкретные меры по решения целей и задач в рамках пяти приоритетных областей в сфере туризма, определенных индийским председательством в объединении в текущем году.

