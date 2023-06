Стартовал второй хакатон по искусственному интеллекту в этом году

Source: MIL-OSI Russian Language News

асштабный хакатон по искусственному интеллекту проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» президентской платформы «Россия — страна возможностей» стартовал в Екатеринбурге. Организатором хакатонов по искусственному интеллекту выступает Минэкономразвития России. Призовой фонд хакатона в Уральском федеральном округе составит 3 000 000 рублей.

Окружной хакатон УФО проходит в Екатеринбурге 23-25 июня и посвящен строительной отрасли. Участниками стали более 1000 ИТ-специалистов из разных регионов России, которые разделились на 120 команд. Среди всех участников 321 человек — уроженцы УФО. Также активным регионом стала Москва: из всех зарегистрированных участников почти 250 — из Москвы.

Серия хакатонов проводится в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика», который курирует вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Цель проекта – поиск, развитие и поддержка талантливых специалистов по созданию продуктов и сервисов с использованием технологий искусственного интеллекта.

«Мы уверены, что проект «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» сможет стать мощным катализатором развития отрасли и привлечения талантливых специалистов в области искусственного интеллекта. Хакатоны становятся все более популярными в России, и мы надеемся, что наши участники смогут создать новые продукты и сервисы, которые помогут улучшить жизнь людей и развивать экономику страны. Кроме того, благодаря проведению таких мероприятий компании-заказчики, которые ставят задачи для участников, смогут найти для себя будущие ценные кадры», — отмечает директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Валерия Воробьева.

Партнёрами хакатона в Екатеринбурге выступают компания «Самолет» и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В командном соревновании ИТ-специалисты будут решать задачи по теме ИИ. Мероприятие проходит в гибридном формате с офлайн площадкой, при этом в окружном хакатоне принимают участие специалисты из всех регионов.

«Искусственный интеллект стремительно проникает во все сферы, и отрасль строительства — не исключение. Технологии ИИ уже сейчас помогают оптимизировать различные процессы строительства, многие из подобных разработок стали прорывными и сэкономили огромное количество ресурсов. Мы рады, что второй этап нашего проекта будет посвящен именно этой отрасли, и участники смогут предложить свои решения для одной из наиболее перспективных сфер с точки зрения развития технологий ИИ. В окружном этапе хакатона примут участие более 1000 ИТ-специалистов со всей страны. Им предстоит решить интересные кейсы, а предложенные решения станут реальными рабочими инструментами для повышения эффективности работы всей отрасли», — отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

В рамках кейса группы компаний «Самолет» участникам предстоит создать модели прогнозирования рыночных цен на арматуру. Одна из основных статей расходов девелоперов – это закупка материалов. При этом среди общих затрат на материалы около 10% приходится на арматуру, а стоимость ее постоянно разнится. В принятии решения о размере проводимого тендера может помочь прогнозная модель. ИТ-специалистам предстоит разработать модель прогнозирования цены, что позволит снизить затраты при проведении тендеров на закупку.

Второй кейс для участников предоставит ФАУ «Главгосэкспертиза России» и будет посвящен детекции и сравнению с эталонным наименованием объекта капитального строительства в проектной документации. Участникам хакатона предстоит создать MVP и применением технологий искусственного интеллекта в виде программного модуля определения и сравнения с эталонным текста похожего на наименование ОКС в проектной документации. Разработанное решение должно сэкономить время на обработку массива информации и оптимизировать работу сотрудников Учреждения.

Еще одним кейсодержателем станет Департамент строительства города Москвы — ИТ-специалистам предстоит разработать систему для повышения эффективности управления объектами капитального строительства за счет применения алгоритмов машинного обучения. Разработанная система планируется к использованию всеми участниками проекта строительства, как на предварительной стадии подготовки проекта (например, для анализа возможных рисков), так и в ходе его выполнения для обеспечения полной прозрачности и контроля результатов на каждом этапе.

Федеральное Автономное Учреждение «РосКапСтрой» предложит участникам разработать решения по обработке вакансий. Кадровое обеспечение организаций строительной отрасли и ЖКХ квалифицированными специалистами во многом зависит от качества заполненных вакансий. Верификация данных способствует улучшению процесса мониторинга, анализа и прогнозирования кадрового потенциала в строительной отрасли и ЖКХ.

Для хакатона акционерное общество «Нетрис» предоставит кейс по разработке программного модуля видеоаналитики по определению класса и фактического времени работы строительной техники. На ряде строительных объектов наблюдается значительное рассогласование как в типах/моделях используемой техники, так и в фактическом времени её работы. На основании видеопотока с обзорной камеры на строительном объекте участникам хакатона необходимо разработать MVP детектора видеоаналитики, определяющего события использования по назначению (работы) и неиспользования (простоя) строительной техники в процессе строительства с демонстрацией вероятности события и подсчета общего времени работы/простоя за 24 часа.

Первый хакатон в этом году по искусственному интеллекту в рамках «Цифрового прорыва» состоялся 19-21 мая в Москве в офисе VK. В нем зарегистрировалось более 1200 участников. Участники решали кейсы на основе методов машинного обучения и искусственного интеллекта от АНО «Корпоративная академия Росатома», Центрального Банка Российской Федерации, Минприроды России, ООО «СОЛЮШН» и от команды Core ML ВКонтакте.

Всего в новом сезоне проекта запланированы восемь окружных хакатонов во всех федеральных округах, один всероссийский и один масштабный международный хакатон по искусственному интеллекту. В новом сезоне проекта тысячи российских айтишников получат новые карьерные возможности, выполняя реальные, практические задания бизнеса и государства.

По итогам хакатонов каждый участник проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» получает возможность карьерного роста и социальный лифт в ИТ-сфере, образовательную программу от партнеров конкурса, оценку и обратную связь по разработанным решениям, возможность создания уникального цифрового профиля, доступного для партнеров, а также возможность пройти собеседование и получить результаты HR-оценки.

