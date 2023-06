Руководство ГУУ приняло участие во Всероссийской конференции «Охрана труда и кадровая работа»

Source: MIL-OSI Russian Language News

22-23 июня 2023 года в Санкт-Петербургском Политехническом университете Петра Великого состоялась Всероссийская конференция «Охрана труда и кадровая работа в организациях, подведомственных Минобрнауки России», в которой приняла участие делегация из ГУУ.

В составе делегации находились: ректор Владимир Строев, проректор Виталий Лапшенков, начальник отдела кадров Анна Мурашова и начальник отдела охраны труда Елена Воронкина.

В качестве спикеров в Конференции приняли участие: Директор Департамента кадровой политики Министерства науки и высшего образования России Алексей Свистунов, Директор Департамента правового обеспечения, администрирования и государственной службы Министерства просвещения РФ Максим Живаев, Директор Департамента условий и охраны труда Министерства труда и социальной защиты РФ Георгий Молебнов, ректор Санкт-Петербургского политехнический университета Петра Великого Андрей Рудской и другие.

Цель Конференции — обсуждение изменений законодательства РФ в области охраны труда и кадровой работы, вопросов обеспечения безопасного образовательного процесса, совершенствования системы управления охраной труда и кадровой работы в организациях, подведомственных Минобрнауки России, а также организации исполнения процедуры управления профессиональными рисками.

