Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Елизавета Медушевская (в центре) и Иван Пряженников (справа) на церемонии награждения

С 21 по 25 июня в Гатчине, Кингисеппе, Выборге и Ивангороде проходит 52-е заседание Совета главных архитекторов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований им. А. В. Кузьмина.

В рамках встречи состоялся смотр проектов по развитию города Гатчины, который стал частью ежегодного конкурса «Концепция пространственного развития муниципальных образований Ленинградской области».

По итогам голосования лучшим мастер-планом Гатчины признан проект студентов СПбГАСУ Елизаветы Медушевской и Ивана Пряженникова «Концепция развития исторического центра на примере улицы Чкалова в городе Гатчина».

Поздравляем Елизавету и Ивана и желаем дальнейших успехов!

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI