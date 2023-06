«Планирую заниматься структурной биоинформатикой»: история двукратного бронзового медалиста «Я — профи» Егора Укладова

Source: MIL-OSI Russian Language News

Студент магистратуры Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Егор Укладов трижды участвовал в олимпиаде «Я — профессионал», дважды становился бронзовым медалистом по профилю «Биоинженерия и биоинформатика» и призером профиля «Экология», а также получал статус и призера, и победителя по профилям «Биология» и «Биотехнологии». Как опытный участник, попробовавший силы в разных треках биологической направленности, студент поделился опытом и рассказал, что бы ему хотелось увидеть в следующем – финальном для него как студента – сезоне.

— За три года я принял участие практически во всех доступных биологических профилях и достиг хороших результатов. Как минимум, дважды получил бронзовую медаль по биоинженерии и биоинформатике, а вместе с ними – приятные бонусы вроде денежного вознаграждения, льгот для поступления в магистратуру НГУ и дипломов для подачи на повышенную стипендию. В 2024 году будет мой последний сезон, поскольку я выпускаюсь из магистратуры, поэтому планирую сфокусироваться на двух-трех направлениях, которые ближе всего к моим интересам и по которым выше шанс снова стать медалистом, — рассказал Егор.

Как отметил Укладов, все профили, несмотря на объединяющую их естественно-научную тематику, имеют свои особенности. Например, в последнем сезоне в профиле «Экология» от ТГУ большинство вопросов были из области права в природоохране, к чему сам студент не прикасается в процессе учебы, хотя ему и было интересно проверить свой кругозор. В профиле «Биология» от МГУ им. М.В. Ломоносова, как вспоминает медалист, в полуфинале более половины вопросов было посвящено альгологии и ботанике, с чем он в процессе научной деятельности как молекулярный биолог также не сталкивается. Самым близким и интересным направлением именно для Егора стала «Биоинженерия и биоинформатика».

— Я учусь на кафедре молекулярной биологии и биотехнологии, специализируюсь по направлению «Синтетическая биология». Поэтому интереснее всего для меня был профиль «Биоинженерия и биоинформатика» – самый близкий к моей работе в лаборатории. Я занимаюсь молекулярной динамикой – разделом биоинформатики. С помощью этих методов я моделирую поведение конкретного белка и его мутантов. Именно этой областью я бы хотел заниматься в будущем, — уточнил магистрант.

Егор объяснил, что структурные биоинформатики могут заниматься разработкой новых лекарственных средств или, например, ферментов для биотехнологий и молекулярной биологии. Самый понятный и часто встречающийся пример работы биоинформатиков и биоинженеров – ферменты в виде цветных гранул в стиральном порошке. Из-за структурных модификаций они способны выполнять функцию в специфических условиях – например, при температуре 60 °C и в мыльном растворе. А ещë именно за молекулярной динамикой последнее слово, будет ли синтезировано смоделированное вещество или нет.

Для успешного карьерного старта завтрашним выпускникам могут пригодиться стажировки и практики. И в этом году карьерные возможности от Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я — профессионал» стали еще шире, чем раньше. Однако Егор отметил, что подходящих под его интересы и планы предложений пока не нашлось.

— Я слышал, что дипломанты олимпиады могут пользоваться карьерными возможностями вроде стажировок в компаниях. Однако в биологическом треке у «Я — профессионал» не такое большое количество предложений. Например, под свои интересы в области биоинформатики я пока не смог подобрать что-то подходящее, хотя, конечно, в целом предложений много особенно для ребят из IT, банковского дела, нефтегаза, машиностроения. Надеюсь, варианты еще появятся, и биоинженеры и биоинформатики смогут получить реальный опыт на предприятиях, — поделился наблюдениями Егор Укладов.

Студент подчеркнул, что его опыт, как и опыт любого участника, уникален, однако каждый найдет для себя что-то полезное. Поэтому медалист смело рекомендует студентам со всей страны принять участие в следующем сезоне.

