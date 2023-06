Первые предприниматели из новых регионов заключили соглашения на кредиты с господдержкой

Source: MIL-OSI Russian Language News

Донецкой народной республике и Запорожской области предприниматели подписали первые соглашения о льготных кредитах в рамках программы господдержки. Компании получат средства на развитие бизнеса в банке ПСБ.

«Для МСП было очень важно получить доступ к льготным кредитам, к доступным средствам на текущую деятельность, на развитие. Если промышленность – это основа будущего, то малый и средний бизнес — это то, чем живем сейчас, какие цены в аптеках, какой выбор продуктов и насколько они доступны. Льготные кредиты на любые цели бизнеса уже сегодня доступны всем сферам предпринимательской деятельности новых регионов», — подчеркнул Максим Решетников в ходе рабочей поездки в Донецк.

Кредит в 50 млн рублей по госпрограмме получило предприятие ДНР, обеспечивающее жителей региона медикаментами через свою сеть аптек. Другая компания, занимающаяся оптовой торговлей продуктами питания, получит кредит в 30 млн рублей.

«Есть задача и у нас, как региона, раскрыть потенциал и выйти на сомообеспечение, и у федерального центра – как можно быстрее помочь, чтобы Донбасс мог полноценно экономически развиваться. Льготное кредитование – это то, чего наши предприниматели очень долго были лишены. Работать в замкнутом пространстве, без набора банковских инструментов очень тяжело. Они это прошли», — отметил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Еще одно соглашение было подписано в Запорожской области. Там предприятие, которое специализируется на поставках пшеницы и подсолнечного масла, в том числе на экспорт, получит льготный кредит в 9 млн рублей.

“Финансирование по льготным ставкам предоставляет бизнесу больше возможностей, чтобы успешно вести свою деятельность, закупать товары, оплачивать аренду, расширять ассортимент своей продукции, выходить в новые регионы и многое другое. Заключение первых соглашений с компаниями дает старт реализации столь важной для развития экономики новых регионов программы – подъем деловой активности будет иметь положительный эффект и для обычных граждан, которым за счет развития предпринимательства станет доступен больший выбор товаров и услуг”, — сообщил заместитель председателя ПСБ Константин Басманов.

Условиями программы предусмотрено финансирование предпринимательской деятельности на сумму до 50 млн рублей на любые цели по ставке 10% сроком до трех лет.

В качестве обеспечения по кредитам используется механизм «зонтичных» поручительств Корпорации МСП. Благодаря использованию механизма предприниматели могут покрывать до 50% от суммы кредита. Для бизнеса новых территорий, как и других регионов, поручительства бесплатны, а процедура их получения — бесшовна. Корпорация МСП уже довела лимит «зонтичного» поручительства с повышенным уровнем потерь в размере 500 млн рублей до ПСБ.

В 2023-2025 гг. объем кредитования малого и среднего бизнеса Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей составит по программе до 10 млрд рублей. Из 2 млрд рублей МСП новых российских регионов могут получить уже в текущем году. Финансирование программы осуществляется за счет средств нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

