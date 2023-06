Памяти героев

Source: MIL-OSI Russian Language News

23 июня состоялся традиционный выезд в Ельнинский район Смоленской области, где свой последний бой приняла восьмая дивизия народного ополчения, в составе которой воевало более тысячи преподавателей, студентов и сотрудников Московского университета. Возглавил делегацию ректор МГУ академик В.А. Садовничий.

Более 200 студентов, преподавателей, профессоров Московского университета посетили памятник «Пушка» около деревни Уварово, памятник воинам 9-й дивизии народного ополчения Кировского района, памятник 8-й Краснопресненской дивизии народного ополчения и памятник-стелу «Ельня – город воинской славы». К митингу у памятника «Пушка», установленного в честь студентов, аспирантов и сотрудников Московского университета, которые погибли в октябре 1941 года в составе 975-го артиллерийского полка 8-й Краснопресненской стрелковой дивизии народного ополчения, также присоединились узник концлагерей, профессор механико-математического факультета В.Я. Шкадов, дочь маршала Советского Союза И.С. Конева, выпускница Московского университета Н.И. Конева, представители администрации Смоленской области и местные жители.

«22-го утром была объявлена война. Студенты Московского университета собрались в Коммунистической аудитории на Моховой и приняли одно решение – считать себя мобилизованными. 5 тысяч наших студентов, аспирантов, профессоров ушли на фронт в первые дни войны ушли воевать, 3 тысячи не вернулись. 8-я Краснопресненская дивизия народного ополчения, в составе которой сражались более 1000 студентов и сотрудников МГУ, встала здесь, на последних рубежах на подступах к Москве. За два дня дивизия погибла, но наступление остановилось. Позже мы в Московском университета начали искать то место, где погибли наши ребята. Нам это удалось и мы построили тут памятник. Затем начались поисковые работы», – сказал ректор МГУ В.А. Садовничий, выступая у памятника «Пушка» около деревни Уварово.

Студенческий поисковый отряд МГУ «Вымпел-поиск» работает под Ельней с 2015 года.

Виктор Яковлевич Шкадов поделился воспоминаниями и напутствовал ребят: «Когда началась война, мне было 6 лет. Я родился недалеко от этих мест и позже, став взрослым, начал сопоставлять события военных лет с историей своей семьи. Дом сгорел в первый день прихода немцев в нашу деревню. Мы остались без имущества. Позже я попал в концлагерь. В жестоких испытаниях погибло много людей. Вы такие молодцы, что сохраняете память и понимаете, как это важно. Мы все любим свою землю и сохраняем память о погибших. Желаю всем здоровья. Надеюсь, что молодежь понимает наши волнения и понимает, чем они обусловлены. Будем живы, будем здоровы и будем встречаться!»

Завершился день театрализованным концертом студентов факультета искусств МГУ в Доме культуры Ельни, тепло встреченный как университетскими коллегами, так и ельничанами.

