Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Данил Федоровых, начальник Управления развития интеллектуальных состязаний ВШЭ, так рассказывает об олимпиадном движении: «В олимпиадах Вышки принимает участие более 100 000 человек ежегодно. Многие абитуриенты выбирают этот путь, потому что для поступления в Вышку по ЕГЭ необходимо набрать высокие баллы. Это значит, что три, а иногда четыре предмета нужно знать на очень высоком уровне. Но все же на ЕГЭ выше 100 баллов получить невозможно, каким бы экспертом в своем предмете школьник ни был. Олимпиада дает возможность погрузиться в интересный предмет глубже школьной программы и показать выдающийся результат, который позволит стать дипломантом. А Вышка с удовольствием предоставляет широкие возможности таким абитуриентам». Дипломантам других олимпиад из перечня Минобрнауки (например, победителям и призерам Национальной технологической олимпиады) необходимо подтвердить льготу БВИ результатом не менее 75–85 баллов за соответствующий ЕГЭ. Олимпиады, которые не дают права поступления БВИ, позволяют зачесть максимальный балл за вступительные (100 баллов) по соответствующему предмету. В этом случае также необходимо подтверждение результатами ЕГЭ. Подробнее о том, какие права предоставляются победителям и призерам перечневых олимпиад по конкретным образовательным программам, можно узнать на сайте Приемной комиссии. Победа в состязании, которое не входит в перечень, но признается Высшей школой экономики, например во Всероссийском чемпионате сочинений «Своими словами» или Всероссийском кейс-чемпионате по экономике и предпринимательству, дает возможность поступить на бесплатное место за счет НИУ ВШЭ или дополнительные баллы за индивидуальные достижения. «Также в олимпиадах Вышки мы стремимся не только спрашивать, но и обучать, поэтому в них полезно участвовать. Мы даем школьникам, помимо преференций при поступлении (БВИ, дополнительные баллы), еще и знания в интересной им сфере. Это онлайн-курсы, записанные специально для олимпиадников, вебинары, встречи с лидерами мнений. Еще у нас есть междисциплинарные олимпиады. Например, если школьник изучает в школе математику и хочет попробовать применить ее в экономике, мы дадим ему такую возможность. Можно сказать, что мы делаем олимпиады не только состязанием, но и прикладным образовательным проектом», — добавил Данил Федоровых. Какие олимпиады помогут поступить в магистратуру Олимпиадный трек также доступен и абитуриентам магистратуры. Здесь призовые места по результатам состязаний дают право зачесть максимальный балл за вступительные испытания и другие преференции. В прошлом году в Вышку поступило 380 победителей олимпиады «Высшая лига», 182 дипломанта олимпиады «Я — профессионал» и 202 победителя конкурса «Раннее приглашение к поступлению». Олимпиада студентов и выпускников «Высшая лига», организатором которой является Высшая школа экономики, проводится по широкому спектру треков — от археологии и права до математики и электроники. Победа в олимпиаде дает льготы при поступлении в магистратуру НИУ ВШЭ: бюджетное место, дополнительные баллы к портфолио или скидку на оплату обучения. Кроме этого, победители имеют возможность получить грант Президента РФ.

Тамара Протасевич, директор по профессиональной ориентации и работе с одаренными учащимися, рассказывает: «Олимпиаде “Высшая лига” уже более десяти лет. В 2022/23 учебном году состязание было проведено по 38 направлениям, включающим 75 треков. На отборочный этап было представлено более 21 тысячи работ, до заключительного дошли 5344 работы. Из них 1364 были отмечены дипломами, а 77 участников признаны медалистами. И интересно, что возраст победителей и призеров варьируется от 16 до 45 лет. Среди них есть те, кто верен олимпиаде несколько лет и первый раз принял в ней участие еще в 2011–2013 годах. “Высшая лига” в настоящее время не только форма отбора поступающих в магистратуру, но и интеллектуальное соревнование для всех, кто желает проверить свои знания и компетенции в любимых или еще неизведанных направлениях. Студенты и выпускники, ставшие дипломантами олимпиады в этом году, могут воспользоваться льготами при поступлении в течение двух лет (по отдельным образовательным программам — более двух лет)». Еще одна возможность проверить знания и получить преференции — это олимпиада для студентов «Я — профессионал». Дипломанты могут получить льготы при поступлении в магистратуру Высшей школы экономики, которая является одним из вузов — организаторов олимпиады, и рассчитывать на стажировку в партнерских компаниях, а при удачном ее прохождении даже получить оффер от работодателей. Медалисты, помимо перечисленного, также получают денежное вознаграждение. В шестом сезоне дипломантами стали 3938 участников: золотых медалистов — 145, серебряных — 181, бронзовых — 242, а также 1264 победителя и 2106 призеров. Из общего числа дипломантов 292 — это студенты Высшей школы экономики. Вышка также проводит интеллектуальные конкурсы, которые дают льготы при поступлении. Один из них — «Твой проект». Конкурс позволяет прокачать навыки командной работы, пополнить портфолио, потренироваться в решении практических задач, но самое главное — дает победителям и призерам максимальные баллы за вступительные испытания на соответствующую магистерскую программу. Конкурс «Раннее приглашение к поступлению» нацелен на привлечение талантливых абитуриентов для поступления на программы магистратуры и позволяет победителям получить максимальные баллы по вступительным испытаниям, а участникам — оценить свои шансы и доработать документы портфолио для поступления на программы магистратуры. Участие в конкурсе схоже с самим процессом поступления: абитуриент представляет портфолио своих работ и достижений, которое в дальнейшем оценивает экспертная комиссия. Побеждает тот, чье портфолио окажется наполнено интересными и ценными кейсами. Конкурс охватывает те образовательные программы, где вступительные испытания представляют собой конкурс портфолио (в некоторых случаях включая английский язык). Подробнее об олимпиадах и конкурсах для будущих магистров «Высшая лига» Разнообразие направлений и треков вовлекает участников из совершенно разных областей науки, давая таким образом большему количеству людей проявить себя, попробовать свои силы и научиться чему-то новому. Задания олимпиады учитывают уже приобретенные компетенции и навыки участников, поэтому для их выполнения необходимо понять их логику и подключить весь свой профессиональный и научный опыт. Для участников олимпиады созданы гибкие условия, позволяющие выполнить задания в дистанционном режиме с использованием системы удаленного наблюдения и контроля. Это дает возможность существенно расширить географию участников — в текущем году ими стали представители 81 субъекта РФ и 25 стран ближнего и дальнего зарубежья. Важным драйвером олимпиады является стабильный интерес со стороны бизнеса и работодателей. В этом году партнерами стали Инженерно-математическая школа НИУ ВШЭ и VK и компания «Авито». «Я — профессионал» «Высшая школа экономики провела в этом сезоне состязания по семи направлениям: бизнес-информатика, дизайн, журналистика, квантовые технологии, региональное развитие и урбанистика, социология, экономика, — рассказывает Жанна Кузьмичева, директор Центра новых проектов НИУ ВШЭ. — Олимпиада ориентирована на практическую работу участников, поэтому предлагает широкий спектр направлений, которые отвечают запросам рынка труда. Участники могут выбрать любой трек вне зависимости от области своей подготовки: те, кто раньше занимался физикой, могут попробовать себя в дизайне, и наоборот. В олимпиаде более 70 направлений, поэтому подробное соотнесение направлений и образовательных программ магистратуры рекомендую смотреть на официальном сайте Приемной комиссии. Кроме этого, организаторы и партнеры олимпиады регулярно проводят образовательные форумы по различным тематикам, благодаря чему формируется большое профессиональное комьюнити. Регистрация на 7-й сезон откроется осенью, а пока подписывайтесь на рассылку и узнавайте актуальные новости об олимпиаде». «Твой проект» «Участники — студенты и выпускники российских вузов — объединяются в команды для решения практических кейсов и создания проектов под руководством кураторов. Задания разрабатываются ведущими научными подразделениями университета совместно с индустриальными партнерами, — отмечает Жанна Кузьмичева. — Несмотря на то что конкурс новый — совсем недавно завершился второй сезон, — он совершенствуется и привлекает большое количество участников, в том числе из регионов. В этом сезоне поступило 2452 заявки от студентов и выпускников более чем 300 вузов из 76 регионов страны. В результате было определено 133 дипломанта, 90 из которых могут рассчитывать на получение максимальных баллов за вступительные испытания при поступлении на соответствующие программы ВШЭ. И чтобы не пропустить новости о следующем сезоне конкурса, рекомендуем подписаться на рассылку». «Раннее приглашение к поступлению» Конкурс «Раннее приглашение к поступлению» позволяет заранее подготовить себе место в магистратуре еще до начала основного приема. «В 2023 году в конкурсе участвовало 107 программ из трех кампусов (Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород), — рассказывает Наталья Боченина, начальник отдела организации приема в магистратуру. — В этом году мы получили 2422 заявки от 1466 участников из 74 регионов России. Больше всего заявок поступило на программы “Компьютерные системы и сети”, “Финансовая экономика”, “Экономика и экономическая политика”, “Стратегическое управление финансами фирмы”, “Управление исследованиями, разработками и инновациями в компании”. Кстати, результаты квалификационного экзамена по иностранному языку, полученные в период проведения конкурса, могут засчитываться как результаты вступительных испытаний по иностранному языку в основные сроки приемной кампании». «Национальная технологическая олимпиада» (НТО) В рамках НТО проводятся три трека: для учащихся 5−7-х классов школ, для школьников 8−11-х классов и для студентов колледжей, бакалавриата и специалитета. Участники НТО со всей России обучаются у лучших и решают задачи, поставленные государственными компаниями, лидерами технологических отраслей, прорывными технологическими компаниями. Олимпиада знакомит с самыми разными областями знаний — от искусственного интеллекта и умной энергетики до нейротехнологий и геномного редактирования.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI