Навстречу Выпускному 2023!

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –
Дорогие выпускники и гости Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. 30 июня Политех приглашает вас на Выпускной 2023, который пройдёт на территории Кампуса в атмосфере праздника под открытым небом. Вход со стороны ул. Политехническая.
Расписание праздника
19:00 — Торжественная церемония на площади у Научно-исследовательского корпуса, где с поздравлением и напутственными словами выступит руководство университета.
Обратите внимание, что мантии будут выдаваться только (!) выпускникам магистратуры и специалитета в ауд. Г1.01 НИКа. Вход будет осуществляться через монтажные ворота с 17:00.
19:30 — 22:00 — Музыкальный праздник «ЭТО. ЛЕТО. ЛЕПОТА. Выпуск 2023», который пройдет на разных площадках кампуса:
- Площадка № 1 (главная сцена у НИКа) — популярная музыка
- Площадка № 2 (сцена у Первого корпуса) — джаз
- Площадка № 3 (сцена у Башни Политеха) — диджей-сет
Также вас ждут спортивные активности, фотозоны, зоны питания и прочее.
Поздравления выпускников от Институтов пройдут с 28 июня по 10 июля. Просим вас уточнять информацию в дирекциях своих институтов.
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