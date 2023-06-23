Московская биржа расширяет линейку фьючерсов на акции российских компаний

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

29 июня 2023 года на срочном рынке Московской биржи начнутся торги поставочными фьючерсными контрактами на акции четырех российских компаний: “ВУШ Холдинг”, “Белуга Групп”, “Сегежа Групп” и “Совкомфлот”.

Новые контракты на ценные бумаги, обращающиеся на рынке акций Московской биржи, предоставят дополнительные возможности для реализации различных торговых стратегий и хеджирования портфелей ценных бумаг широкому кругу частных и институциональных инвесторов.

Параметры новых поставочных фьючерсных контрактов:

на акции ПАО “ВУШ Холдинг”: лот – 10 акций, код базового актива – WUSH, короткий код – WU;

на акции ПАО “Белуга Групп”: лот – 1 акция, код базового актива – BELU, короткий код – BE;

на акции ПАО “Сегежа Групп”: лот – 1000 акций, код базового актива – SGZH, короткий код – SZ;

на акции ПАО “Совкомфлот”: лот – 100 акций, код базового актива – FLOT, короткий код – FL.

К торгам будут допущены контракты с исполнением в сентябре и декабре 2023 года, а также в марте и июне 2024 года.

Спецификации новых инструментов размещены на сайте Московской биржи.

Срочный рынок Московской биржи – ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы, которая сочетает в себе развитую инфраструктуру, надежность и гарантии, а также самые современные технологии торговли фьючерсами и опционами. Сегодня на рынке деривативов Московской биржи торгуются 27 опционов на акции, 97 фьючерсных контрактов и опционы на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.



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