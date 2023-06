Минэкономразвития составило путеводитель по мерам поддержки для молодых предпринимателей

Source: MIL-OSI Russian Language News

утеводитель размещен на федеральном портале мойбизнес.рф. В нем содержится информация как о федеральных, так и о региональных мерах поддержки молодых предпринимателей.



«Наш путеводитель включает в себя 51 федеральную меру поддержки и порядка 550 региональных. Цель этой работы — информировать молодых предпринимателей обо всех имеющихся возможностях для повышения эффективности их инициатив по созданию и развитию собственного бизнеса. По нашим оценкам, в прошлом году федеральными мерами, представленными в путеводителе, было охвачено более 200 тыс. молодых предпринимателей», – отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.



Для удобства пользователей работает фильтрация мер поддержки по направлениям деятельности и региональному признаку.



Также для помощи молодым предпринимателям Минэкономразвития России планирует в ближайшее время создать первый студенческий центр «Мой бизнес». Он будет работать и как симулятор для развития управленческих компетенций, проектной деятельности, тестирования клиентского пути при внедрении новых мер, и при этом оказывать реальные услуги студентам.



Для школьников будут организованы мероприятия по развитию предпринимательской грамотности в лагерях «Артек», «Орленок», «Океан» и других. В ближайшие годы запланированы как предпринимательские смены, так и отдельные модули в рамках действующих программ.



Помимо этого, для начинающих предпринимателей продолжается акселерационная программа «Мой бизнес. Первое дело». Участники под руководством опытных наставников проходят путь от бизнес-идеи до первых продаж. Проект реализуется на базе программы развития «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей».



«Для учащихся и выпускников в летний период на одной из рекрутинговых платформ будет запущена партнерская программа Минэкономразвития, где предприниматели смогут бесплатно найти молодые квалифицированные кадры на стажировочные программы. Это позволит молодежи приобрести необходимый опыт, а работодателям, в том числе МСП, закрыть актуальные кадровые потребности и сформировать резерв сотрудников», — сообщила Илюшникова.



Господдержка оказывается молодым предпринимателям в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

