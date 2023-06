Минэкономразвития разработало муниципальный инвестиционный стандарт

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов провел заседание штаба по инвестициям с субъектами РФ. Он отметил значимую роль в повышении инвестиционной привлекательности субъектов по итогам внедрения регионального инвестиционного стандарта. До конца месяца он будет внедрен во всех субъектах страны. Затем деловые объединения начнут проверку качества внедрения обновленных институтов взаимодействия с бизнесом.

«Все регионы, которые внедрили региональный инвестиционный стандарт, поднялись в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности субъектов. Поэтому необходимо развивать стандарт вглубь. Целесообразно создать муниципальный образец. Роль местных инвестиционных команд заключается не только в том, чтобы привлечь бизнес на свою территорию, но и в том, чтобы объяснить жителям конкретного города, что они получат от реализации инвестиционного проекта. Это дороги, социальная инфраструктура», — подчеркнул Первый вице-премьер.

Минэкономразвития России на основе предложений регионов и бизнеса разработало концепцию муниципального инвестиционного стандарта. Чтобы ускорить реализацию проектов на местах, необходимо сформировать совещательный орган при главе местной администрации, определить уполномоченного за взаимодействие с бизнесом, наладить сотрудничество с региональным агентством развития, а также разработать инвестиционный профиль муниципалитета.

«На местном уровне необходимо определить уполномоченных за взаимодействие с бизнесом, создать понятные точки входа в каждый муниципалитет с общими характеристиками инвестиционного профиля. Далее расширим программу ВШГУ РАНХиГС по обучению муниципальных служащих. Для повышения эффективности инвестиционной политики предлагаем ввести соответствующие КПЭ местных администраций. Некоторые регионы уже используют такие показатели», — сообщил Александр Молодцов, директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития.

Председатель Деловой России Алексей Репик, исполнительный вице-президент РСПП Мария Глухова и вице-президент ТПП Дмитрий Курочкин поддержали предложения Минэкономразвития.

«Введение единого стандарта деятельности органов местного самоуправления с интегральным методом подсчета баллов – рейтингования, с одной стороны, конечно, усложняет работу на местах дополнительным количеством отчетности, с другой же, при успешном внедрении данной практики «подстегивает» к развитию именно в части привлечения инвестиций», — отметил Альберт Таймасов, заместитель главы администрации Мелеузовского района Республики Башкортостан.

Помочь в работе с инвесторами должен механизм обратной связи, который разработан совместно с АНО «Диалог Регионы» на основе практики Московской области «ЦУР-Бизнес». 11 пилотных субъектов создали единые центры по обработке обращений инвесторов на базе центров управления регионами или агентств развития. К работе по коммуникации с бизнесом привлечены региональные структуры Россети, Русгидро, Росреестр.

«Чтобы оценить информированность бизнеса об элементах стандарта, мы провели масштабный опрос 1200 инвесторов в 11 «пилотных» регионах. 75% опрошенных отмечают клиентоцентричный характер отношений между управленческой командой субъекта и инвесторами. Мы также видим, что 75% опрошенных считают условия для инвестиционной деятельности благоприятными и, более того, 59% считают, что в 2022 году инвестиционный климат улучшился», — отметил Владимир Табак, генеральный директор АНО «Диалог Регионы».

«В Хабаровском крае в пилотном режиме сейчас в данную систему поступают обращения из социальных сетей и средств массовой информации, официальных страниц Минэкономразвития края, Агентства развития (инвестиционный портал), «Мой бизнес». Важно, что вопросы остаются в системе до окончательного решения ситуации — обращение считается закрытым только после получения удовлетворительной обратной связи от заявителя по решению вопроса», — отметила первый заместитель Председателя Правительства Хабаровского края Мария Авилова.

Правительство Московской области готово оценить внедрение и реализацию их практики в «пилотах» совместно с Минэкономразвития и АНО «Диалог Регионы».

В совещании также приняли участие главы и представители инвестиционных команд регионов, заместитель руководителя секретариата Первого заместителя Председателя Правительства Ильнар Мирсияпов, замминистра ЖКХ Алексей Ересько, директор департамента энергетической политики Минэнерго Владимир Фургальский, директор лаборатории инициатив АСИ Михаил Уткин, заместитель директора Института ВШГУ РАНХиГС Олег Кондратьев.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI