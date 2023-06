Максим Решетников оценил ход строительства флагманского отделения МФЦ в ДНР

Source: MIL-OSI Russian Language News

Министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках рабочего визита в Донецкую народную республику вместе с врио главы Денисом Пушилиным посетил строящийся МФЦ в Донецке.

«Вхождение субъекта в состав России предполагает смену документов, получение государственных услуг. Необходимо, чтобы они оказывались быстро и качественно. Для этого создается сеть центров госуслуг – строятся, модернизируются объекты, идет набор и обучение персонала, синхронизируется ИТ-инфраструктура», – отметил Максим Решетников.

В этом году по поручению Президента Владимира Путина в ДНР будет построен флагманский центр МФЦ, отремонтированы и оснащены еще 38 объектов. Сейчас в Республике работают 29 отделений МФЦ (208 окон), где предоставляются 36 федеральных и региональных услуг. С 1 января 2023 года в них уже принято более 350 тысяч заявлений и оказано более 160 тысяч услуг.

«На территории России предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ развивается на протяжении 10 лет. В нашем регионе у нас нет времени «на раскачку», приходится в кратчайшие сроки выстраивать все практически с нуля, но уже с той завышенной планкой оказания услуг населению, которая существует по всей стране. Практически за полгода мы организовали предоставление 36 услуг населению, открыли новые центры, ремонтируем помещения под стандарты РФ, запустили информирование граждан через созданные официальные страницы МФЦ в соцсетях, на телевидении, а также через созданный многоканальный телефон «горячей линии» – 119. Для региона МФЦ – это новшество. Мы понимаем, насколько важно поскорее наладить работы центров, чтобы жители региона стали получать необходимые услуги на уровне их оказания по всей стране, и делаем для этого все возможное», — рассказал и.о. министра экономического развития ДНР Владимир Зверков.

Главная задача для новых регионов – в короткие сроки перейти к оказанию услуг по российским стандартам. Это значит, что должна быть обеспечена доступность населения к услугам по принципу одного окна. Кроме того, услуги должны предоставляться по экстерриториальному принципу, а также в электронном виде. Для решения всех этих задач создается сеть центров госуслуг.

