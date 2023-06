Космический визит: Анна Кикина встретилась с новосибирцами в НГУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

23 июня в составе делегации Роскосмоса космонавт-испытатель отряда Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина Анна Кикина посетила Новосибирский государственный университет. В ходе визита Анна посетила Отдел аэрокосмических исследований (ОАИ), а после встретилась с жителями Новосибирска в одной из поточных аудиторий.

В ОАИ НГУ заведующий отделом Виталий Прокопьев провел для гостьи краткую экскурсию и рассказал о совместных проектах университета с корпорацией Роскосмос, в числе которых, например, разработка датчиков для аппаратов системы ГЛОНАСС, система мониторинга «космической погоды», а также показал прототип малого космического аппарата и данные онлайн-телеметрии, которую прямо сейчас собирает аппарат НОРБИ, собранный НГУ совместно с индустриальными партнерами и запущенный на орбиту в 2020 году.

Справка: Отдел аэрокосмических исследований существует уже более 40 лет. В нем проводятся натурные эксперименты на ракетах и спутниках, разработки методов измерений, датчиков, бортовой аппаратуры и систем информационной поддержки натурных экспериментов. На основе выполненных натурных измерений создаются эмпирические модели, а также экспериментальные данные интерпретируются на основе численных моделей средней атмосферы и озонового слоя Земли. Сегодня в работе отдела 15 проектов по различным федеральным программам, в том числе по лунным российским миссиям, более 100 приборов, разработанных сотрудниками ОАИ, отправлены в космос в составе различных космических миссий. А еще специалисты отдела могут самостоятельно спроектировать космическую миссию под ключ: собрать аппарат, спроектировать полезную нагрузку на него под поставленную задачу и полностью подготовить аппарат к полету.

После знакомства с разработками новосибирских ученых и молодых инженеров Анна отправилась на встречу с новосибирцами, которые ожидали ее в одной из поточных аудиторий.

— Мы сегодня рады приветствовать в стенах университета космонавта-испытателя, нашу землячку Анну Юрьевну Кикину. Это очень почетно, потому что она родилась в Новосибирске, получила здесь образование и отправилась в удивительное космическое путешествие на международную космическую станцию на корабле компании SpaceX. Приветствуем и начинаем нашу встречу, — поприветствовал аудиторию и Анну ректор НГУ, академик РАН Михаил Федорук.

Анна Кикина была приятно удивлена тем, какой теплый прием устроили гости встречи: в аудитории ее приветствовали оглушительными овациями и улыбками, и новосибирцам не терпелось узнать больше о далеком и загадочном космосе.

— Благодарю за такой теплый прием! — обратилась к гостям встречи космонавт. — Оказывается, вы меня любите, и я чувствую это издалека. Я люблю свой город, людей, которые здесь живут. Я слышала, что сибиряки очень сердечные, теплые люди, здесь очень развита взаимоподдержка, чувство товарищества и командной работы. И я каждый раз, когда оказываюсь где-то в Новосибирске на каких-то событиях, мероприятиях со своими земляками, сибиряками, всегда чувствую это.

Непосредственно на встрече с жителями города Анна Кикина ответила на волнующие детей и взрослых вопросы о жизни в космосе. Например, космонавт рассказала о самой страшной ситуации на борту, сравнила нахождение внутри невесомости с нулевой плавучестью и объяснила, почему «приводняться» после полета на Землю совсем не больно.

В конце встречи слушатели подарили гостье небольшие подарки.

Справка: В НГУ на базе Физического факультета существует магистерская программа «Космическое и специальное приборостроение». Обучаясь на ней, студенты смогут заниматься разработкой оборудования, например, для системы спутникового М2М/Internet of Thing на базе малых космических аппаратов. Обучение проходит под кураторством в том числе научных сотрудников Отдела аэрокосмических исследований НГУ. О том, что нужно для поступления на данную программу, – на сайте

