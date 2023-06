Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

онецкая Народная Республика присоединилась к национальному проекту «Производительность труда». Соответствующее соглашение подписали в Мариуполе министр экономического развития Максим Решетников и врио главы Республики Денис Пушилин.

«Донбасс всегда был, есть и точно будет мощным экономическим, промышленным, образовательным, научным центром. Очень важно на этапе вхождения в экономическое пространство, чтобы вся мощная история Донбасса получила новый импульс, новое развитие, чтобы ни в коем случае ничто не было утрачено. Самое важное – это поднять заработную плату в реальном секторе экономики для того, чтобы удержать кадры, чтобы не перетекали в соседние регионы. Это тема номер один. И вступление региона в нацпроект «Производительность труда» – важный шаг. Будем уделять особое внимание и оказывать помощь региону», – отметил Максим Решетников.

Теперь предприятия ДНР могут воспользоваться мерами поддержки национального проекта, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Это могут сделать обрабатывающие производства, предприятия строительной отрасли, сферы торговли, строительства и сельского хозяйства. Оборот компаний должен быть более 400 млн рублей, а доля иностранного участия не выше 50%.

В первую очередь, эксперты нацпроекта обучат сотрудников предприятий бережливому производству, чтобы видеть и систематизировать простои и потери на предприятии. Агентство развития профессий и навыков (преемник Ворлдскиллс Pоссия) поможет повысить квалификацию работников и сформировать стандарты труда. Программа «Лидеры производительности» ВАВТ будет направлена на обучение руководителей компаний.

В дальнейшем эксперты нацпроекта помогут наладить производственную систему, повысить выпуск продукции, сократив издержки. После чего компании смогут получить займ под 1% от ФРП на обновление оборудования.

Также сейчас прорабатывается вступление в национальный проект Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума Президент Владимир Путин отметил важность работы нацпроекта «Производительность труда» для развития экономики страны, а также эффективность внедрения бережливого производства для отечественных предприятий.

Сейчас в национальном проекте уже участвуют 4929 предприятий с численностью сотрудников более 1,5 млн человек. По данным за 2017–2021 годы, прирост производительности труда на предприятиях нацпроекта составил 24%, у компаний за его контуром — 19%.

