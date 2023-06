Декан факультета экономики и управления Галина Токунова: «Мне всегда нравилась исследовательская работа»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Галина Токунова

Как повысить эффективность взаимодействия участников инвестиционно-строительного процесса, минимизировать последствия пандемии и санкционного давления – над этими актуальными проблемами работает Галина Токунова, декан факультета экономики и управления, профессор кафедры менеджмента в строительстве СПбГАСУ.

Мы попросили Галину Фёдоровну рассказать о своём научном пути и о перспективных направлениях развития строительной сферы.

– Мне всегда было интересно учиться, нравилась исследовательская работа. Когда встал вопрос, чем заниматься после окончания университета, я решила продолжить учёбу в аспирантуре. Моим научным руководителем была Ольга Алексеевна Ломовцева, заведующая кафедрой менеджмента Волгоградского государственного университета. Её личность, её подход к аспирантам и докторантам во многом повлияли на решение остаться в этой сфере.

Моя кандидатская диссертация посвящалась региональной экономике. Я рассматривала стратегическое планирование малых городов. В начале двухтысячных в российской и зарубежной практике было уже достаточно много разработок в сфере регионального управления. Однако они не учитывали специфику малых городов, особенности трансформационных процессов в российской глубинке. Это определяет необходимость дальнейшего изучения механизмов и направлений совершенствования процессов управления на основе стратегического планирования. Исследовав опыт десятков городов, я предложила направления развития моего родного Урюпинска и разработала для него целевую комплексную программу.

– Вы продолжили изучение этой темы в СПбГАСУ?

– Изначально тема моих научных исследований находилась на стыке отраслевого и регионального управления. В ходе дальнейшей работы я пришла к выводу, что сбалансированное сочетание отраслевого и регионального управления активизирует технологический потенциал территории. Поэтому, придя в 2006 году на работу в СПбГАСУ, я стала изучать региональные кластеры в строительстве и интеграционные процессы в строительной сфере.

Моим научным консультантом при написании докторской диссертации выступал Александр Алексеевич Петров, на тот момент заведующий кафедрой управления. Это признанный учёный, занимающийся вопросами стратегического управления устойчивым развитием строительных организаций, развития методологии формирования их организационных структур.

Я очень благодарна всем специалистам нашего университета, которые в той или иной степени повлияли на формирование моих научных взглядов. Часть научных идей я почерпнула из работ Анатолия Николаевича Асаула, профессора кафедры экономики строительства и ЖКХ, которые касались методологии построения кластеров в строительстве. Кроме того, я опиралась на разработки Юрия Павловича Панибратова, в те годы заведующего кафедрой экономики строительства СПбГАСУ, касающиеся методологии повышения эффективности управления организациями инвестиционно-строительной сферы, и Вероники Викторовны Асаул, в настоящее время заведующей кафедрой экономики строительства и ЖКХ, посвящённые методологии формирования развитых конкурентных преимуществ в сфере строительства.

Если говорить о круге моих научных интересов, то кластерная концепция по своей природе не нова. Те или иные элементы рассматривались с позиции различных научных школ и направлений как в России, так и за рубежом. Кластер (англ. cluster) переводится как «группа», «скопление». Этот термин означает множество объектов, функционально схожих между собой и собранных в одну связку. Экономический кластер – это компании и организации, которые находятся на одной территории и взаимосвязаны. Они могут конкурировать, но, вместе с тем, могут дополнять друг друга, усиливая конкурентные преимущества как отдельных компаний, так и кластера в целом.

Особенность регионального инвестиционно-строительного кластера состоит в том, что он имеет дискретную природу и представляет собой пространственно локализованную совокупность организаций инвестиционно-строительной сферы, кредитных, научно-исследовательских и образовательных учреждений, а также предприятий рыночной инфраструктуры, находящихся в относительно устойчивом взаимодействии в процессе создания объектов производственного и непроизводственного назначения.

– Какой главный вывод вы сделали?

– Строительные кластеры необходимы, их надо выращивать. Сейчас в строительной сфере много независимых партнёров. Реализуя проекты, они находятся в состоянии устойчивых формальных отношений. Вовлекая в кластеры больше участников, в том числе интегрируя в них университеты, мы можем улучшить взаимодействие между субъектами.

В моём представлении, региональный строительный кластер должен включать в себя много участников. Все субъекты юридически обособлены, они функционируют в определённых рамках. Но в процессе своей деятельности обмениваются информацией и опытом, объединяются в ассоциации, формируют профессиональное сообщество.

Польза такого подхода проверена практикой. На протяжении десяти лет я участвую в организации конкурса «Доверие потребителя». В нём соревнуются соперники – и, вместе с тем, они взаимодействуют, делятся лучшими практиками, повышают качество своего продукта.

– Каковы ваши дальнейшие планы?

– В планах – продолжить работу в диссертационном совете по научной специальности «Региональная и отраслевая экономика». Поддержать трёх моих аспирантов в работе над кандидатскими диссертациями, в которых рассматриваются различные аспекты развития строительной сферы. Артур Осипов занимается совершенствованием отношений между участниками инвестиционного процесса в жилищном строительстве, Матвей Андриянов – регулированием рынка малоэтажного жилья, Алексей Комаров – отношениями между участниками инвестиционного процесса в строительстве.

