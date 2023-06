Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Не хотелось бы никого огорчать, но летнее солнцестояние уже прошло, день начал сокращаться, астрономическая середина лета позади. Но не календарная и не климатическая – не стоит впадать в депрессию. А ещё на прошедшей неделе началась работа приёмной комиссии. Вполне возможно, что пришедшие в эти дни абитуриенты скоро станут студентами, а впоследствии аспирантами, профессорами и экспертами рубрики #ГУУговорит. Перейдём же непосредственно к ней.

— Ректор ГУУ Владимир Строев опубликовал развёрнутое мнение о положении ЕАЭС в многополярном мире. «В сложившихся условиях ЕАЭС в перспективе может быть реально конкурирующей силой по отношению к ЕС, особенно на фоне того, что в Евросоюзе в будущем, по всей видимости, станут нарастать дезинтеграционные тенденции, связанные с накопившимися внутренними противоречиями и ослаблением координации по многим вопросам экономической и политической повестки», – считает ректор.

— Ко Всемирному дню беженцев, который отмечается 20 июня, особую активность проявил профессор кафедры государственного управления и политических технологий Владимир Волох.

На пресс-конференции Национальной службы новостей (СНС) он объяснил разницу между вынужденными мигрантами и беженцами, а также рассказал о помощи, которую Россия предоставляет вынужденным переселенцам.

Кроме того, профессор считает, что фактическое число беженцев по всему миру очевидно больше, чем 108 официально зарегистрированных миллионов.

Владимир Волох также выступил на круглом столе, приуроченном к Всемирному дню беженцев в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня». В своем выступлении он отметил, что проблема беженцев имеет глобальный масштаб и в разной степени оказывает влияние на большинство стран мира.

— Доцент института экономики и финансов ГУУ Константин Андрианов комментирует исторический максимум госдолга США. Интересно, что расчёты специалистов, сделанные в 2020 году, показывали, что достижение планки госдолга в 32 трлн долларов произойдет не ранее 2032 года, но Минфин США вышел на этот уровень уже сейчас, на девять лет раньше прогнозируемого. Эксперт считает, что такими темпами в середине века Вашингтон только на выплату процентов по долгу будет тратить 40% от всех доходов и крупнейшая экономика мира станет токсичной.

— Начальник управления международного сотрудничества российского ГУУ Игорь Поляченко прокомментировал признание молдавским судом незаконной деятельность пророссийской партии «Шор». «Молдавский Конституционный суд своим решением юридически зафиксировал очередной «демократический» шаг своей страны, мечтающей вступить в Евросоюз», – горько иронизирует эксперт.

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов предсказывает дефицит на мировом рынке нефти. Впрочем, он уже сейчас создаётся искусственно странами ОПЕК+ с целью предотвращения падения цен в условиях возможного ослабления спроса на чёрное золото.

Также Евгений Смирнов рассказывает о неопределённых перспективах европейского газового рынка. Ему сложно говорить о каких-то гарантиях, когда сохраняются значительные риски дисбалансов спроса и предложения по газу во всем мире.

Кроме того, профессор комментирует 11-ый пакет антироссийских санкций, принятый 21 июня. Он считает, что санкционная политика ЕС сейчас заходит в тупик, о чем свидетельствует длительное согласование пакета. К тому же в него не входят особо чувствительные для европейцев аспекты: атомная энергетика, сжиженный природный газ, алмазы и некоторые виды металлургической продукции. На ту же тему у него вышла развёрнутая статья «Санкционный кризис ЕС».

Евгений Смирнов также считает, что попытка экономически изолировать Россию оказалась провальной. Многие западные компании заявили, что уходят с российского рынка, но так и не ушли. И дело не только в сиюминутных потерях и рисках. Российский рынок до начала СВО считался на западе весьма перспективным. И когда всем стало очевидно, что санкции не возымели сокрушительного действия, интерес к отечественному рынку вновь повысился.

Эксперт на этом не останавливается и развивает мысль тем, что западные санкции способствуют формированию нового полюса торговли «Россия – Китай». Двусторонний товарооборот вырос до 200 млрд долларов, в то время как торговля Китая с США и Южной Корее сокращается. Николаю Кузнецову представляется, что усиление западных рестрикций только усилят российско-китайское сотрудничество.

— Профессор кафедры частного права ГУУ Людмила Букалерова высказалась об использовании искусственного интеллекта для вручения электронной повестки. Рассылка при помощи ИИ не имеет под собой правовых оснований, однако для сбора информации о призывниках его возможности вполне могут быть использованы.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева объяснила причины астрономической выручки российских компаний за прошлый год. Свою роль сыграла быстрая переориентация на восточные рынки и деофшоризация экономики. Но обольщаться по поводу квадриллиона рублей не стоит, ведь расходы тоже возросли, и реальная прибыль выросла незначительно.

— Доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов ГУУ Николай Кузнецов комментирует вступающие в силу 29 июня поправки в Гражданский кодекс, которые позволят самозанятым регистрировать собственные товарные знаки. Он затрудняется сказать, насколько эта возможность будет востребована на практике, но уверен, что она абсолютно точно не пойдёт во вред, а станет дополнительным рычагом повышения конкурентоспособности российского бизнеса.

Также Николай Кузнецов предостерегает о том, что кредитный риск населения России близок к опасной черте. В мае 2023 года объём просроченной задолженности по кредиткам достиг рекордных 225 миллиардов рублей. Абсолютный исторический максимум для России. Мы слишком привыкли жить по западной схеме «пользуйся сейчас, а плати потом», сетует эксперт.

В конце просим обратить внимание на официальный канал ГУУ в Яндекс.Дзен. Там тоже много интересных и полезных тем от экспертного сообщества. К примеру, материал о том, что модная в последнее время многозадачность может пагубно сказаться на IQ. Подобный режим работы без ущерба для здоровья могут поддерживать не более 2% людей.

В связи с последней информацией, в конце нашего дайджеста просим вас не торопясь и последовательно совершить пару простых действий: перейти по ссылке https://dzen.ru/guu и подписаться на канал. Лайки ставьте по желанию. Хороших выходных.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI