В Северной Осетии представят целевые меры поддержки для бизнеса

Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров и глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло обсудили с бизнесом актуальные вопросы, волнующие представителей малого и среднего предпринимательства региона.

«Наша цель – собрать по максимуму специфичные для отдельного региона предложения, чтобы в дальнейшем выработать целевые меры поддержки», – отметил Сергей Назаров.

Замминистра подчеркнул, что республика развивается в двух приоритетных отраслях – обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство. В 2022 году индекс производства этих направлений вырос в сравнении с 2021 годом и составил 110,2% и 110,3% соответственно. При этом по объему инвестиций в основной капитал Северная Осетия в 2022 году заняла пятое место в СКФО с показателем 43,3 млрд рублей.

По словам Сергея Меняйло, в республике заканчивается разработка и внедрение регионального инвестиционного стандарта, который позволит вывести взаимодействие государства и бизнес-сообщества на новый качественный уровень. Он также сообщил, что Правительство республики ведет постоянную работу по улучшению инвестиционного климата.

«Регион показывает положительную динамику в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности, который формирует Агентство стратегических инициатив. В этом году мы заняли 13-ю строчку рейтинга из 37. Это второе место среди субъектов СКФО. По итогам 2022 года объем вложенных внебюджетных средств составил свыше 20 млрд рублей, создано более 700 рабочих мест. Общая стоимость инвестиционного портфеля республики, представленного на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме, составила более 100 млрд руб. Но не нужно останавливаться на достигнутом, необходимо повышать эффективность взаимодействия с инвесторами. И сегодняшнее мероприятие как раз нацелено на решение этой задачи», – подчеркнул Сергей Меняйло.

«У региона сегодня есть большой потенциал роста и в других направлениях экономики. Конечно, прежде всего, это туризм. Вместе с Минэкономразвития и региональной властью мы с 2022 года активно строим горнолыжный курорт «Мамисон», работаем над развитием туристических территорий «Солнечного пояса Алании». Уверены, что эти в перспективе точки роста выведут республику на новый уровень и обеспечат всесезонный туристический – прокомментировал генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

Также среди перспективных направлений экономики Северной Осетии участники встречи назвали развитие гидроэнергетики, рыбоводного хозяйства, стекольного, текстильного и швейного производств. Конкурентным преимуществом является стратегически выгодное положение – выход в Закавказье через международный пункт пропуска «Верхний Ларс».

Основными вопросами повестки стали усиление контроля качества оптовых сельскохозяйственных закупок, господдержка пчеловодства, обеспечение технологического суверенитета в АПК, создание единого информационного портала для бизнеса на базе Минэкономразвития, Минсельхоза и Минпромторга России, увеличение размеров ставок субсидия для МСП, а также комплексные программы создания и развития туристической, транспортной и логистической инфраструктуры.

Сергей Назаров сообщил, что подобные встречи были проведены с представителями МСП всех республик Северного Кавказа. Заключительной станет встреча с предпринимателями Ставропольского края.

По итогам встречи с бизнесом Северной Осетии региональные и федеральный власти в связке с Кавказ.РФ, другими институтами развития и банками сформируют портфель государственных инструментов поддержки. Предварительные итоги в том числе будут озвучены на итоговой встрече с бизнесом СКФО в Ставропольском крае.

Также в ходе рабочего визита в Северную Осетию состоялась официальная презентация мастер-плана туристического кластера «Солнечный пояс Алании». Документ был разработан по поручению Правительства России.

Мастер-планом предусмотрена реализация 95 проектов на общую стоимость более 2 млрд рублей.

В частности, это санаторно-курортный комплекс во Владикавказе, придорожный сервис с интерактивным музеем в Даргавсе, центр досуга с арт-пространством и отелем в Фаснале, пеший туристический маршрут по территории Верхнего Фиагдона, кемпинг вблизи Мидаграбинских водопадов, альплагеря на пути к вершине горы Казбек, экстрим-парк в Кобанском ущелье.

