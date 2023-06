Будущие дизайнеры из Донбасса приехали на практику в Политех

Source: MIL-OSI Russian Language News

Второе лето подряд студенты Донбасской национальной академии строительства и архитектуры (ДонНАСА) приезжают в Политех на учебно-ознакомительную практику, которую организует для них Инженерно-строительный институт (ИСИ).

В прошлом году приезжали 22 студента , 18 — по направлению «Строительство», остальные — по направлению «Дизайн архитектурной среды» В этом году приехали будущие дизайнеры, участвующие в совместной сетевой образовательной программе с СПбПУ. Полина Бондаренко, Ольга Щусь и Анастасия Хапчук окончили первый курс бакалавриата, на практике в Политехе их сопровождает заместитель декана по организационно-методической работе, ассистент кафедры «Архитектурное проектирование и дизайн архитектурной среды» ДонНАСА Наталья Харьковская.

Очное знакомство с Политехом началось со встречи с проректором по образовательной деятельности Еленой Разинкиной, руководителем Дирекции основных образовательных программ Людмилой Панковой, директором Центра организации учебного процесса Игорем Матвеевым, директором Инженерно-строительного института Галиной Козинец и другими представителями ИСИ.

«Мы рады принимать вас в Политехническом университете, у которого давние дружеские отношения с Донбасской академией строительства и архитектуры, — приветствовала гостей Елена Разинкина. — Начиная с 2014 года, университеты наладили академические обмены, студенты и молодые учёные ДонНАСА обучаются по программам дополнительного профессионального образования СПбПУ, ведутся двусторонние научные разработки. Желаю вам успешно пройти практику, узнать много нового для вашей будущей профессии и с пользой провести выходные дни, погулять, посмотреть город и университет, и в том числе наши дизайнерские арт-объекты в кампусе».

Также Елена Михайловна пригласила гостей из Донбасса на музыкальный праздник, посвящённый выпускникам 2023 года, который состоится 30 июня.

Студентки проходят практику в Высшей школе дизайна и архитектуры. Их куратор, доцент ВШДиА Ольга Вуль рассказала, какая работа предстоит девушкам: Учебно-ознакомительная практика, традиционная для направления “Дизайн архитектурной среды”, включает в себя обмеры и вычерчивание общей планировки и деталей вестибюльной группы главного корпуса. Это необходимая база для дизайнера архитектурной среды, чтобы он умел чертить и чувствовал себя уверенно при встрече со сложными архитектурными объектами. Так как здание классическое, детали повторяются, есть общая архитектурная схема. Соответственно мы обмеряем одну колонну, а потом они повторяются, главное, что студенты понимают структуру здания .

«Мы первыми подавали документы на сетевое обучение, мы не знали, что из этого получится, но решили попробовать, — поделились Полина, Ольга и Анастасия. — Дизайн — творческая профессия, нам нравится возможность свободно выражать свои идеи, есть правила, но остальное зависит от тебя, твоего воображения. В Питере была только одна из нас, поэтому очень всё интересно. Метро красивое, особенно понравилась станция „Политехническая“, там такое приятное для глаз освещение. Но поначалу страшно — много народу, мы отвыкли от такого потока людей. И очень, конечно, красив главный корпус Политеха, большой, светлый, просторный».

Практика студентов ДонНАСА организована в соответствии с соглашением о сотрудничестве между Политехническим университетом и Донбасской национальной академией строительства и архитектуры, которое вузы подписали в марте 2022 года.

