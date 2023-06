Банк России совершенствует работу по противодействию недобросовестным практикам на финансовом рынке (23.06.2023)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

С 17 июля 2023 года Банк России консолидирует функционал по противодействию нелегальной деятельности и ограничению применения недобросовестных практик поведения в профильных департаментах. Такое решение принято Советом директоров Банка России.

Департаменту инфраструктуры финансового рынка будут переданы функции противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. Консолидация функций надзора за биржевыми торгами и обращением финансовых инструментов с выявлением недобросовестных практик будет способствовать более эффективному развитию рынка.

Департамент микрофинансового рынка будет заниматься противодействием нелегальной деятельности и финансовым пирамидам. Он продолжит работу по мониторингу и пресечению таких схем для защиты потребителей.

Департамент противодействия недобросовестным практикам будет упразднен в структуре регулятора с 1 октября 2023 года.

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.

