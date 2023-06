Банк России предлагает уточнить требования к стресс-тестированию НПФ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Изменения направлены на совершенствование оценки рисков при исполнении обязательств негосударственными пенсионными фондами (НПФ) перед своими клиентами. Это позволит лучше оценивать финансовую устойчивость таких институтов. Проект указания Банка России опубликован для общественного обсуждения.

Для более точного отражения финансового положения фондов предлагается учитывать не только их вознаграждение и расходы, возникающие при инвестировании средств, но и общехозяйственные затраты, которые они несут при исполнении договоров негосударственного пенсионного обеспечения и договоров об обязательном пенсионном страховании. Кроме того, порядок расчета стоимости активов НПФ дополнен новыми методиками в отношении отдельных инструментов: облигаций с индексируемым номиналом, облигаций с переменным купоном, привязанным к ставке RUONIA, и облигаций с ипотечным покрытием. Предусматривается применение в сценариях особого порядка прогнозирования стоимости активов, задействованных в проектах технологического суверенитета и (или) структурной адаптации экономики России. Документ также уточняет случаи и сроки проведения стресс-тестов после опубликования сценариев, разработанных Банком России. Банк России принимает замечания и предложения до 7 июля 2023 года включительно. Фото на превью: Coy_Creek / Shutterstock / Fotodom

