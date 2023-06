Банк России повышает макропруденциальные требования по необеспеченным потребительским кредитам (23.06.2023)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Банк России повышает с 1 сентября 2023 года надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Мера направлена на накопление макропруденциального запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам.

Совет директоров Банка России при принятии этого решения исходил из следующего.

В настоящее время макропруденциальный буфер капитала банков по необеспеченным кредитам составляет 132 млрд рублей при портфеле кредитов в объеме 12,4 трлн рублей1 (1,2% кредитного портфеля за вычетом резервов на возможные потери). В 2022 году весь накопленный макропруденциальный запас капитала по необеспеченным потребительским кредитам в размере 617 млрд рублей (5,8% кредитного портфеля за вычетом резервов на возможные потери) был высвобожден, чтобы поддержать банки и способствовать реструктуризации кредитов заемщиков, пострадавших от санкций.

В настоящее время задолженность по необеспеченным потребительским кредитам быстро увеличивается. В мае 2023 года ее рост составил 1,7%2 (1,2% в апреле, 1,4% в марте).

Чтобы достичь сбалансированной структуры кредитования и предотвратить накопление чрезмерной долговой нагрузки граждан, Банк России с III квартала 2023 года ужесточает макропруденциальные лимиты на предоставление кредитов и займов заемщикам с ПДН3 более 80% и на срок свыше 5 лет4. Этот инструмент позволил снизить долю кредитов, выдаваемых заемщикам с ПДН более 80%, с 36% в IV квартале 2022 года до 29% в I квартале 2023 года. При этом на кредитные карты макропруденциальные лимиты действуют с задержкой — по мере обновления портфеля. В то же время кредитование ускоренно растет в том числе за счет того, что увеличиваются выдачи средств по кредитным картам, на которые с середины 2022 года приходится около 40% предоставляемых кредитов по сравнению с 25% в 2021 году. Ускорение кредитования, несмотря на макропруденциальные лимиты, также связано с тем, что растет спрос на кредиты со стороны граждан, в том числе с низкой долговой нагрузкой.

В этих условиях для повышения устойчивости банков на случай роста потерь по потребительским кредитам Банк России использует надбавки к коэффициентам риска, позволяющие накапливать дополнительный запас капитала, который может быть использован банками в будущем. В настоящее время надбавки к коэффициентам риска применяются только к наиболее рискованным кредитам с высоким значением ПСК5 и ПДН (таблица 1).

Таблица 1. Надбавки к коэффициентам риска в отношении предоставленных с 1 марта 2022 года потребительских кредитов

Надбавка Показатель долговой нагрузки заемщика, % Без ПДН (0-30] (30-40] (40-50] (50-60] (60-70] (70-80] (80+)6 Полная стоимость кредита, % годовых (0-10] н/п н/п н/п н/п н/п н/п н/п н/п (10-15] н/п н/п н/п н/п н/п н/п н/п н/п (15-20] н/п н/п н/п н/п н/п н/п н/п н/п (20-25] н/п н/п н/п н/п н/п н/п н/п 1,0 (25-30] н/п н/п н/п н/п н/п н/п н/п 2,0 (30-35] н/п н/п н/п н/п н/п н/п н/п 3,0 (35+) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

С учетом высокой рентабельности банковского сектора (по итогам I квартала 2023 года она составила 29%) и ускоренного восстановления потребительского кредитования Банк России считает целесообразным вернуться к практике накопления банками макропруденциального запаса капитала. В связи с этим с 1 сентября будут действовать новые надбавки по наиболее рискованным потребительским кредитам в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2. Надбавки к коэффициентам риска в отношении предоставленных с 1 сентября 2023 года потребительских кредитов

Надбавка Показатель долговой нагрузки заемщика, % Без ПДН (0-30] (30-40] (40-50] (50-60] (60-70] (70-80] (80+)7 Полная стоимость кредита, % годовых (0-10] 0,2 н/п н/п н/п 0,2 0,5 1,0 1,5 (10-15] 0,3 н/п н/п н/п 0,3 0,6 1,1 1,6 (15-20] 0,7 н/п н/п н/п 0,7 1,1 1,5 2,0 (20-25] 1,1 н/п н/п н/п 1,1 1,5 1,9 2,4 (25-30] 1,6 0,5 0,6 0,8 1,6 1,9 2,3 2,6 (30-35] 2,7 1,5 1,8 2,0 2,7 2,9 3,1 3,4 (35+) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Надбавки будут в большей степени влиять на кредитные карты, по которым уровень полной стоимости кредита выше, чем по кредитам наличными. Под новые надбавки попадет 82% выдач по кредитным картам и 66% выдач по кредитам наличными. Средний уровень надбавки по вновь предоставляемым кредитам увеличится с 0,21 до 0,89 (в начале 2022 года он составлял 1,23)8. Так как надбавки будут применяться к вновь предоставленным кредитам, запас капитала будет накапливаться постепенно. Через год за счет надбавок он будет составлять 6,5% портфеля потребительских кредитов за вычетом резервов на возможные потери. Эта величина может быть меньше, если структура кредитования будет меняться в пользу менее рискованных кредитов, в том числе в результате действия макропруденциальных лимитов.

Повышение надбавок может привести к некоторому замедлению роста потребительского кредитования, однако в результате повысится устойчивость банков на случай роста потерь по потребительским кредитам.

1 Портфель необеспеченных потребительских кредитов и сформированный по ним макропруденциальный буфер капитала приведены по состоянию на 1 мая 2023 года. На 1 июня 2023 года портфель этих кредитов составил 12,6 трлн рублей. 2 По данным формы отчетности 0409115. 3 ПДН — показатель долговой нагрузки. ПДН отражает, какую долю доходов заемщик направляет на платеж по кредитам и займам. 4 Пресс-релиз от 22.05.2023. 5 ПСК — полная стоимость кредита. 6 В том числе по кредитам, по которым не был произведен обязательный расчет ПДН. 7 В том числе по кредитам, по которым не был произведен обязательный расчет ПДН. 8 Рассчитывается с учетом кредитов, по которым надбавки не установлены.

